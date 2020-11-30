Bakan Elvan'dan büyüme rakamları hakkında açıklama

Türkiye ekonomisi 2020 yılının üçüncü çeyreğin yüzde 6.7 oranında büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bugün açıklanan büyüme rakamları hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Öncü göstergelerin yılın üçüncü çeyreği için güçlü büyümeyi işaret ettiğini söyleyen Elvan, “Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.

Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



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