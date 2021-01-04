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Bakan Elvan: 2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak. Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz." dedi.
Ekonomi 04.01.2021, 13:50
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak. Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz." dedi
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