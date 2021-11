Bakan Dr. Kasapoğlu: “Bizim hayat felsefemizde iki günü eşit olan ziyandadır”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bizim hayat felsefemizde iki günü eşit olan ziyandadır. Bizim hayat felsefemizde insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır anlayışı var” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığında, Bilecik’e yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza töreni düzenlendi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Dr. Kasapoğlu, “Son 19 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda üreten her alanda ilerleyebilen gerektiğinde dur diyen dünya 5’ten büyüktür diyen bir ülke halinde geldik. Dinleyen önemseyen ve fikirler ortaya koyan milleti için çalışan bir siyaset anlayışıyla hamdolsun milletimizi buluşturduk. Her alanda devrim olarak denilebilecek pek çok çalışmayı harekete geçirdik” diye konuştu.

“Kendi mutsuzluklarını, karamsarlıklarını gençlerimize mal etmeye kalkanlara hep birlikte en keskin cevabı vereceğiz” diyen Dr. Kasapoğlu, “Bizim mücadelemiz istikbal mücadelesi, bizim mücadelemiz yarınlara güçlü bir şekilde tıpkı bugüne kadar olduğu gibi kardeşçe, el ele, omuz omuza yürüme mücadelesi. Bizim hayat felsefemizde iki günü eşit olan ziyandadır. Bizim hayat felsefemizde insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır anlayışı var. 81 ilimizi tıpkı bugün Bilecik’i birlikte güçlendirdiğimiz gibi yine 81 vilayetimizi de birlikte güçlendireceğiz” açıklamasında bulundu.

Bakan Dr. Kasapoğlu, 2002 öncesi Bilecik’te 13 tesis varken şuan 22 olduğunu vurgulayarak, “Faal sporcu sayımız 900’iken bu gün bu sayımız 7binlere çıktı. Elimizde 1 yurt varken bugün yurt sayımızı 5’e yükselttik. 15 kişilik odalardan baza sistemli tamamen konforlu bir yurt sistemine kavuştuk. Bir gençlik merkezimiz daha yokken 2 gençlik merkezimiz var. Bugün imzalayacağımız protokol ile Bilecik’te gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacak” ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokol ile Bilecik’e, Şeyh Edebali Stadı, 1 adet gençlik merkezi, 2 adet tip gençlik merkezi, 2 adet 250 seyircili spor salonu, 1 adet antrenman spor salonu, 1 adet mahalle tipi spor salonu, 1 adet fitness salonu, 3 adet yüzme havuzu yapılacak. Ayrıca, 3 adet nizami futbol sahasının modernizasyonu, 6 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 4 adet basketbol voleybol sahası ve 1 adet tenis kortunun projeleri de hayata geçirilecek.