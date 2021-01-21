Bakan Dönmez:"TANAP’tan 2020 yılında 4,9 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti. TAP’la birlikte, TANAP’ın ve Azerbaycan gazının stratejik önemi daha da artacak."