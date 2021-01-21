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Bakan Dönmez:"TANAP’tan 2020 yılında 4,9 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti. TAP’la birlikte, TANAP’ın ve Azerbaycan gazının stratejik önemi daha da artacak."
Bakan Dönmez:"TANAP’tan 2020 yılında 4,9 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti. TAP’la birlikte, TANAP’ın ve Azerbaycan gazının stratejik önemi daha da artacak."
Ekonomi 21.01.2021, 14:19
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Bakan Dönmez:"TANAP’tan 2020 yılında 4,9 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti. TAP’la birlikte, TANAP’ın ve Azerbaycan gazının stratejik önemi daha da artacak."