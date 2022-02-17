Bakan Dönmez’den esnafa elektrik müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birinci kademede esnafın elektrik faturasına yüzde 25’lik bir indirim olacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir televizyon kanalında elektrik konusundaki soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları anımsatan Dönmez, Erdoğan’ın vatandaşa olan desteğini sürdüreceğini ifade ettiğini belirtti. Kabine toplantısı sonrası atılacak adımların da kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Bakan Dönmez, "210 kilovatsaatin altındaki ve üstündeki birim fiyatlara ilişkin olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Burada ‘Vatandaşımızın lehine ne olabilir? Tekrar çalışalım’ dendi. Biz de şu anda o çalışmayı yapıyoruz" diye konuştu.

Dernek ve vakıflar mesken grubuna dahil edildi

Sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflardan gelen yoğun bir talebin olduğunu dile getiren Dönmez, "Biz dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının mesken abone grubuna dahil edilmesi yönünde bir karar almış olduk. Bu abone grubunda yer alan dernek ve vakıfların yöneticileri elektrik dağıtım şirketine giderek bu durumlarını bildirecekler. Cemevleri de bu grupta değerlendirilecek. Bu abone grubundan yararlananların sayısını artırmış olduk. Dernek ve vakıf statüsünde olanların tamamı bundan yararlanabilecek. Dolasıyla mesken grubuna girmiş olacaklar. Belki kilovatsaat başına yaklaşık 1 lira ortalama bir indirimden faydalanmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşın lehine olana çalışacağız"

Ocaktaki tüketim verilerine göre Türkiye’deki hanelerin yüzde 64’ünün 210 kilovatsaatin altında elektrik kullandığına işaret eden Dönmez, yılın ilk ayının elektrik ve doğal gaz tüketiminde en yoğun ay olduğunu vurguladı. Birinci kademe olan 210 kilovatsaati şubatta da izlemeye devam edeceklerini belirten Dönmez, "Ama asıl üzerinde çalıştığımız 210 kilovatsaate kadar olan dilimde fiyatlar açısından vatandaşın lehine imkan olabilir mi, ona çalışacağız" dedi.

Esnafa yüzde 25 indirim

Ticarethane grubunda yer alan esnaf, zanaatkarlar ve diğer küçük işletmelere yönelik de çalışmalar olduğunun altını çizen Dönmez, şunları kaydetti:

"Konuttakine benzer ‘ticarethane tarifesi’ içinde bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Buradaki miktarı henüz tespit etmedik. Ama konutta indirimli tarife altında kalanların sayısı yüzde 64. Amacımız, tüm ticarethaneler içinde indirimli tarifeden yararlanacakların oranının bu seviyelerde olacak şekilde belirlenmesi. Bazı verileri sahadan istedik. Çalışıyoruz. Tabi ki konuttaki 210 kilovatsaatten fazla olacak. Özetle baktığımızda bakkal, manav, berber, kırtasiye, kahvehaneler gibi bunların büyük bir kısmı indirimli tarifeden yararlanabilir hale gelecek. Bunu da en kısa sürede açıklayacağız. Amacımız 1 Mart’ta kadar bu değişiklikleri tamamlayıp yetiştirmek. 1 Mart itibariyle bu uygulamaya geçmiş olmayı hedefliyoruz. En kısa sürede kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Birinci kademede yüzde 25 indirim söz konusu olacak."

Dönmez, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğunu belirterek, küresel enerji fiyatlarında 10 kata kadar artan bir fiyatın olduğunu ifade etti. Sadece Türkiye’nin değil, enerjide dışa bağımlı olan bütün ülkelerde benzer sorunlar olduğunu dile getiren Dönmez, Türkiye’nin de vatandaşını fiyat artışından korumak için çeşitli adımlar attığını söyledi. Elektrik ve doğal gazda 2021’de toplamda 100 milyar liralık sübvansiyon yapıldığına dikkati çeken Dönmez, "Bu yılda bundan daha az olmayacak. Öyle ki rakamlar hazinemizin yüklenmiş olduğu bedelin geçtiğimiz yıldan daha fazla olacağını gösteriyor" dedi.

Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) ucuz fiyattan elektrik satmasının nedeninin piyasayı aşağı çekmek olduğuna vurgu yapan Dönmez, "Elma ile armudu kıyaslıyorlar. Bunu bilerek veya bilmeden yapıyor olabilirler" diye konuştu.

Elektrik desteğinin kapsamının genişlediğine ve 2,1 milyon haneden 4 milyon haneye çıktığına dikkati çeken Dönmez, doğal gaz yardımından da yaklaşık 4 milyon hanenin faydalanacağına belirtti. Isparta’da yoğun kış şartlarından kaynaklı elektrik kesintisine ilişkin de Bakan Dönmez, kentte 3 Şubat günü son yıllardaki en şiddetli kar yağışının yaşandığını ifade etti. Meteorolojik verilere göre Isparta genelinde metrekareye 89 kilogram civarında bir yağış düştüğünün altını çizen Dönmez, kendisinin de yurt dışından döndükten hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp Isparta’ya gittiğini aktardı. Isparta’daki yağış sonrası şebekelerde ciddi hasarlar olduğuna değinen Bakan Dönmez, "Isparta genelinde yıllık 1000-1200 aralığında bir arıza ihbarı alınırken, o gün oluşan bu hasarların sayısı 10 bin, 12 bin civarına ulaştı. Yani neredeyse 10 katına. Başka bir ifade ile 10 yılda yağan bir yağış oluşan bir arızayı bir günde oluşmuş oldu” dedi.

Çevre illerden de hemen destek ekiplerin gönderildiğine işaret eden Dönmez, "Ekip sayısını neredeyse 10 kat artırdık ve süratle de önce il, ilçe merkezlerimizde, sonra da kırsalda olmak üzere çalışmalara başladık" diye konuştu.

“Isparta’da gereği yapılacak”

Elektrik dağıtım şirketleriyle bir araya gelerek acil eylem planlarını tekrar gözden geçirdiklerini belirten Dönmez, "Isparta genelindeki afetle ilgili dağıtım şirketine yönelik TEDAŞ bir inceleme başlattı. Öncesindeki hazırlıklar ve afet sonrası yapılan bu müdahalelere ilişkin gerçekleşen olaylara ilişkin. Buradan çıkacak neticeye göre şirketin, yetkililerin varsa bir eksik, noksan noktaları tespit edilecek ve eğer bir müeyyide uygulanacaksa gereği de yapılacak” diye konuştu.