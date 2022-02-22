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Bakan Dönmez’den enerjideki fiyat artışına karşı yerli ve yenilebilir kaynak çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurtdışındaki enerji fiyatlarının, özellikle elektrik üretim sektörüne etkilerini defalarca vurguladığını hatırlatarak, “Burada yurtdışındaki fiyat artış etkilerini en aza indirmenin en büyük enstrümanlarından bir tanesi kendi kaynaklarımızı, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı sisteme daha fazla dahil etmek. O zaman hep birlikte göreceğiz, yurtdışındaki bu fiyatların etkisi çok daha azalmış olacak” dedi.

Ekonomi 22.02.2022, 13:09
Bakan Dönmez’den enerjideki fiyat artışına karşı yerli ve yenilebilir kaynak çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurtdışındaki enerji fiyatlarının, özellikle elektrik üretim sektörüne etkilerini defalarca vurguladığını hatırlatarak, “Burada yurtdışındaki fiyat artış etkilerini en aza indirmenin en büyük enstrümanlarından bir tanesi kendi kaynaklarımızı, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı sisteme daha fazla dahil etmek. O zaman hep birlikte göreceğiz, yurtdışındaki bu fiyatların etkisi çok daha azalmış olacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık binasından, yenilebilir enerji derneklerinin yöneticileri ile bir araya gelerek, sektörün sorunlarını ve atılacak adımları değerlendiren bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, Türkiye’nin yenilebilir enerji yarışına geç başlayan ancak sürekli adımlarla hedefe kitlenen bir ülke olduğunu belirterek, “İklim değişikliğiyle mücadeleyi bugün bir zorunluluk değil bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gelecek nesiller için bu mücadelede üzerimize düşen ne varsa hakkıyla yapmaya gayret ediyoruz. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü son 20 yılda yaklaşık 4 buçuk kat artırdık. Ocak sonu itibariyle 53 bin 787 MW kurulu güce ulaştık. Geçtiğimiz yıl kurak bir mevsim geçirmemize rağmen elektriğimizin yüzde 36’sını yenilenebilir kaynaklardan ürettik” dedi.

Güneşte kurulu gücün 7 bin 881 megavata yükseldiğini hatırlatan Bakan Dönmez, “Türkiye’de ilk güneş santrali 2011 yılında kuruldu. Yani 11 yıllık geçmişi olan bir sektörden bahsediyoruz. Bugün ise Türkiye’nin tamamına yayılan, yerli ekipman kullanımında neredeyse yüzde 70-75’lere ulaşan, yurt dışına ihracat ve danışmanlık yapan bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye’de 10 yıl içerisinde üretimden teknolojisine kadar bu denli hızlı bir yükseliş gösteren çok az sektör vardır” diye konuştu.

Türkiye’nin rüzgarda da güneş gibi benzer bir eğilime sahip olduğunu ifade eden Dönmez, “Rüzgar kurulu gücümüz bugün, 10 bin megavat sınırını aştı, 10 bin 683 megavata ulaştı. Sadece rüzgardan elektrik üretimimiz geçtiğimiz yıl yüzde 10,6 olarak gerçekleşti. Yine 2021 yılı içerisinde rüzgârın tek başına günlük elektrik üretiminin yüzde 20’sinden fazlasını karşıladığı günlerimiz de oldu. 2021 yılında devreye aldığımız bin 174 megavatlık rüzgar santralini devreye aldık. Devreye aldığımız bu rüzgâr kurulu gücü tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Yine geçtiğimiz yıl rüzgar ve güneşin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 13,4 oldu” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin kaynaklarını enerjiye dönüştürecek bütün enstrümanlara sahip olduğunu belirten Dönmez, “Yenilenebilir enerjide bugüne kadar kısa mesafe engelli koşuyla geldik bugünlere. Her engeli bir sonraki hedefe ulaşmanın şevkiyle aştık hep birlikte. Türkiye bugün yenilenebilir enerjide artık maraton koşucusudur. Hızımızı, tempomuzu hiç düşürmeden, diğer ülkelerin gerisinde kalmadan, bu uzun süreçte ipi göğüsleyen ülkelerden birisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

“Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde birçok tüketici aynı zamanda üretici konumuna geçecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler kapsamındaki yatırımların dördüncü bölge desteklerinden yararlanabilmesini temin ettiklerini belirterek, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası ve gümrük vergisine ilaveten yüzde 30 oranında vergi indirimi sağladıklarını dile getirmişti. Bakan Dönmez, bu konuya ilişkin, şunları söyledi:

“Daha önce ‘Kendi elektriğini kendin üret.’ diyerek bu süreci kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün lisanssız üretim için sağlanan teşvik ve destekler o denli arttı ki önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde birçok tüketici aynı zamanda üretici konumuna geçecek. Sadece bireyler değil sanayi tesisleri, üniversiteler, kamu kurumları, tarımsal işletmeler, belediyeler gibi pek çok kurum ve kuruluş şimdiden bu alana yatırım yapmaya başladı. Üstelik bireyler ve kuruluşlar ürettikleri elektriğin öz tüketim fazlasını şebekeye satarak buradan bir gelir kalemi de elde edebilirler. Türkiye’de bu konuda ciddi bir birikim ve altyapı var. İnanıyorum ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye’nin çatı ve cephelerinde daha fazla güneş paneli göreceğiz.”

“Yurtdışındaki fiyat artış etkilerini en aza indirmenin en büyük enstrümanlarından bir tanesi kendi kaynaklarımızı, yerli ve yenilebilir kaynaklarımızı sisteme daha fazla dahil etmek”

Bakan Dönmez, yurtdışındaki enerji fiyatlarının, özellikle elektrik üretim sektörüne etkilerini defalarca vurguladığını hatırlatarak, “Burada yurtdışındaki fiyat artış etkilerini en aza indirmenin en büyük enstrümanlarından bir tanesi kendi kaynaklarımızı, yerli ve yenilebilir kaynaklarımızı sisteme daha fazla dahil etmek. O zaman hep birlikte göreceğiz, yurtdışındaki bu fiyatların etkisi çok daha azalmış olacak. Bunu bu toplantıda, sektörümüzün değerli temsilcileri ile de değerlendirdik. İnşallah onlar da içinde bulunduğumuz bu sürece olumlu katkı sağlayacaklarını da ifade etti” dedi.

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