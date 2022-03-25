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Bakan Dönmez: “Türkiye’nin en büyük projelerinde kadınların dokunuşunu göreceksiniz”

Türkiye’nin, son 20 yılda kadınların emekleriyle örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli ve milli teknolojilerin her aşamasında kadınlarımızın çok yönlü iş yapabilme becerileri, organizasyon ve planlama yetenekleriyle enerji teknolojilerine Made in Türkiye damgasını vurduk. Bugün Türkiye’nin en büyük projelerine şöyle bir bakın; hepsinin altında kadınlarımızın imzasını, kadınlarımızın dokunuşunu göreceksiniz” dedi.

Ekonomi 25.03.2022, 21:54
Bakan Dönmez: “Türkiye’nin en büyük projelerinde kadınların dokunuşunu göreceksiniz”

Türkiye’nin, son 20 yılda kadınların emekleriyle örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli ve milli teknolojilerin her aşamasında kadınlarımızın çok yönlü iş yapabilme becerileri, organizasyon ve planlama yetenekleriyle enerji teknolojilerine Made in Türkiye damgasını vurduk. Bugün Türkiye’nin en büyük projelerine şöyle bir bakın; hepsinin altında kadınlarımızın imzasını, kadınlarımızın dokunuşunu göreceksiniz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği ‘Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar’ ödül töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanı sıra iş ve sanat dünyasından birçok konuk katıldı.

Gecede, Akademi, Profesyonel, İş Dünyası, İlham Veren Kadın, Girişimcilik, Enerjide Örnek Şirket, Jüri Özel kategorilerinde ödüller verildi. Ayrıca, salgın nedeniyle 2020’de ertelenen ödüller de aynı gecede sahiplerini buldu.

“Kadın isterse dünyayı değiştirir”

Törenin açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugüne kadar ilham verici pek çok hikayeyi hep birlikte alkışladık. Kadınlarımızın gücüne, başarılarına, cesaret ve özgüvenlerine hep birlikte şahit olduk. Hayallerini taşıyan ideallerini gerçeğe dönüştüren kadınlarımızın azim ve mücadelelerini gururla izledik. Bütün bu hikayeler bize gösterdi ki kadın isterse dünyayı değiştirir. Bizler yeter ki ön yargılarımıza esir olmayalım. Bizler yeter ki korkularımıza teslim olmayalım. Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar ödül töreniyle dilimize, fikirlerimize, bilinçaltımıza işlenen yanlış algıların yıkılması adına önemli bir adım attık. Enerji sektörü bugün sadece maddi yatırımlarıyla, insan kaynağı yatırımlarıyla da Türkiye’de enerji çalışanı profilinin değişimine de ön ayak oluyor. Bizler enerji sektörü olarak çok büyük bir aileyiz. Kadınlarımızın varlığıyla Türkiye’nin en büyük projelerine hep birlikte imza atıyoruz" dedi.

“Türkiye’nin en büyük projelerinde kadınların dokunuşunu göreceksiniz”

Türkiye’nin, son 20 yılda kadınların emekleriyle örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını aktaran Bakan Dönmez, "Yerli ve milli teknolojilerin her aşamasında kadınlarımızın çok yönlü iş yapabilme becerileri, organizasyon ve planlama yetenekleriyle enerji teknolojilerine Made in Türkiye damgasını vurduk. Bugün Türkiye’nin en büyük projelerine şöyle bir bakın; hepsinin altında kadınlarımızın imzasını, kadınlarımızın dokunuşunu göreceksiniz. Bizim amacımız sadece bu başarıları görünür kılmak. Toplumda bilinenlerin aksine enerjiye dair geliştirilen cinsiyetçi algıları hep birlikte değiştirmek" ifadelerini kullandı.

“Enerji sektörünü dönüştürecek kadın liderler arzusundayız”

Bakan Dönmez sözlerine şöyle devam etti: "Enerji sektörünü kadınlar açısından daha cazip kılmak için özel eğitim ve gelişim programları ile süreci daha fazla destekliyoruz. Enerji sektörü global bir alan ve bu alanda kadınlar için muazzam fırsatlar da söz konusu. Enerji sektörünü değiştirip, dönüştürecek kadın liderler arzusundayız. Türkiye geneli kadın istihdam yüzde 26 seviyesinde. Enerji sektöründe maalesef oldukça altındayız, bu oran yüzde 12,1. Bu rakamlar yürüyecek çok yolumuzun olduğunu gösteriyor. Enerji sektöründe bilinen algıların siz kadınların katılımı ile kırmak istiyoruz. Sizler bunun parçası olursanız gelecek nesillere enerji sektörünün önünü açmış olacaksınız.’’

Gecede ödül alan isimler şöyle açıklandı:

Akademi Ödülü: Prof. Dr. Figen Kadırga - 2020, Akademi Ödülü: Prof. Dr. Serap Güneş - 2022, Profesyonel Ödülü: Hülya Erdener Akınç - 2020, Profesyonel Ödülü: Meryem Akpınar - 2022, İş Dünyası Ödülü: Derya Kaya - 2020

İş Dünyası Ödülü: Kübra Kalyoncu Şeherli - 2022

Girişimcilik Ödülü: Aysel Bakır - 2020, Girişimcilik Ödülü: Yasemin Korkut - 2022, Enerjide Örnek Şirket Ödülü: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. - 2020, Enerjide Örnek Şirket Ödülü: Shell Türkiye - 2022

Jüri Özel Ödülü: Diyarbakır Anneleri - 2020, Jüri Özel Ödülü: Turkovac Bilim Ekibi Kadın Üyeleri - 2022, İlham Veren Kadın Ödülü: Nurten Akkuş - 2020, İlham Veren Kadın Ödülü: Tokyo 2022 Olimpiyatlarında Madalya Kazanan Kadın Sporcular - 2022

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