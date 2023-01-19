Bakan Dönmez: "Türkiye Ulusal Enerji Eylem Planımızı hazırlarken arz ve talep tarafını detaylı olarak farklı senaryolar üzerinden modelledik. Türkiye için en uygun modeli detaylarıyla çalıştık. Bu kapsamda 2020 yılında 147,2 milyon ton eş değer petro

Bakan Dönmez: "Türkiye Ulusal Enerji Eylem Planımızı hazırlarken arz ve talep tarafını detaylı olarak farklı senaryolar üzerinden modelledik. Türkiye için en uygun modeli detaylarıyla çalıştık. Bu kapsamda 2020 yılında 147,2 milyon ton eş değer petrol olan enerji tüketimimiz, Türkiye’nin büyüme hedefleri doğrultusunda 2035 yılında 205,3 milyon ton eş değer petrole ulaşacak."