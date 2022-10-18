Bakan Dönmez: "Sayıştay raporunda kurum degaj yönergesi yükümlerinin titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir ifadesi de yine kamuoyunda yer aldı. Sayıştayın bulguları arasında yer alan kurum degaj yönergesine de riayet edilmektedir. 2022 yılı içe

Bakan Dönmez: "Sayıştay raporunda kurum degaj yönergesi yükümlerinin titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir ifadesi de yine kamuoyunda yer aldı. Sayıştayın bulguları arasında yer alan kurum degaj yönergesine de riayet edilmektedir. 2022 yılı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş denetçilerince kurum iş yerlerinde tam 26 denetim yapılmış olup bunun 4 tanesi Amasra Taş Kömürü İşletmesi müessesesi yer altı iş yerlerinde gerçekleştirilmiştir."