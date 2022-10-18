Bakan Dönmez: "Sayıştay raporlarında yer alan hususlarla ilgili olarak aslında denetime yetkili olan MAPEG denetçileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından herhangi bir tespitte bulunulmamıştır. Kazanın olduğu gün Sayıştay raporunda yer alan ifadeler çarpıtılarak kömürün ifadesinde yer alan metan gazı miktarı çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi şeklinde lanse edildi. Söz konusu ifade, o gün de açıklandığı gibi tamamen yanlıştır. Kömürün içindeki metan miktarı ile ocaktaki havalandırma içerisindeki metan oranı birbirinden farklı konulardır."