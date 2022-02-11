banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

Bakan Dönmez: “(Kılıçdaroğlu’nun fatura açıklaması) Ahlaki ve insani değerden nasibini almayan siyasi bir tarz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, muhalefetin Türkiye’nin tökezlemesi üzerine bir siyaset kurduğunu ve freni boşalmış kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan aşağı indiğini belirterek, “Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan bu tarz bir siyasetin önüne ne gelirse sürüklediğine, halkı kışkırtmaya yönelik attığı adımların sonuncusuna dün şahit olduk” dedi.

Ekonomi 11.02.2022, 16:59
Bakan Dönmez: “(Kılıçdaroğlu’nun fatura açıklaması) Ahlaki ve insani değerden nasibini almayan siyasi bir tarz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, muhalefetin Türkiye’nin tökezlemesi üzerine bir siyaset kurduğunu ve freni boşalmış kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan aşağı indiğini belirterek, “Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan bu tarz bir siyasetin önüne ne gelirse sürüklediğine, halkı kışkırtmaya yönelik attığı adımların sonuncusuna dün şahit olduk” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bakanlık binasında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi muhtemel afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları ele alınarak, son yıllarda yapılan altyapı yatırımları konuşuldu. Bakan Dönmez, 1 saat süren toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında elektrik dağıtım şirketleri ile bir araya gelerek, onların kriz yönetim planlarını birlikte ele aldıklarını, her bir şirkete ayrı ayrı uyarı yaptıklarını ve yapılması gerekenleri detaylarıyla paylaştıklarını dile getirdi.

“Ahlaki ve insani değerden nasibini almayan siyasi bir tarz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceği" sözlerini de değerlendiren Bakan Dönmez, enerji sektörünün her gün kendini yenilediğini ve gerek altyapı yatırımları gerekse de serbest piyasa atılımlarıyla Türkiye’nin örnek gösterildiğini dile getirdi. Dönmez, “Muhalefetini Türkiye’nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan aşağı indiğini görüyoruz. Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan bu tarz bir siyasetin önüne ne gelirse sürüklediğine, halkı kışkırtmaya yönelik attığı adımların sonuncusuna dün şahit olduk. Sorumlu siyasetin öznesi olması gerekenler, sorumsuzluklarıyla nasıl bir hezeyanın içinde olduğunun farkında olmalı. Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız. Ancak provokasyondan medet umanların da her zaman karşısında olacağız” dedi.

“İftira ve yalanların başrolde olduğu kirli bir siyaset yürütülüyor, biz de bu yalanlarla karşı karşıya kalıyoruz”

Elektrik konusunu şeffaflıkla kamuoyuna paylaştıklarını ve çözüm yollarını da en uygun şekilde belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Dönmez, “Halktan ve tüm paydaşlardan gelen önerilere göre de çalışmalarımıza devam edeceğiz. İftira ve yalanların başrolde olduğu kirli bir siyaset var maalesef. Her şey bu yalan siyaseti üzerinden nasibini alıyor. Enerji sektörü olarak biz de bu siyasetle karşı karşıya kalıyoruz” diye konuştu.

“100 liralık elektrik faturasının 50 TL’si, doğalgazda ise 100 TL’lik faturanın 75 TL’si hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır”

Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteğinin devam ettiğine dikkati çeken Bakan Dönmez, “100 liralık elektrik maliyetinin 50 lirasını devletimiz karşılıyor. Doğalgazda ise 100 liralık maliyetin neredeyse 75 lirası devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Buna ek olarak bu süreçte enerji sektöründen de sürece daha fazla katkı sağlamalarını beklediğimizi de ifade ettik” dedi.

“Küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen önerileri değerlendiriyoruz”

4 milyon haneye bölgelerin ısınma ihtiyacına göre 450 lira ile bin 150 lira arasında yıllık doğal gaz desteği sağlanacağını belirten Dönmez, “Küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen öneriler var, onları da değerlendiriyoruz. Herkes ne derse desin, kim neyi söylerse söylersin biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Biz her zaman Hakk’ın ve hakikatin yanında yer alacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bakan Dönmez’in yanı sıra, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammer Nuri Aslan, Aydın, Denizli, Muğla Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Ömer Faruk Gültekin, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Başkent EDAŞ Başkanı Ümit Kiler, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Murat Yiğit, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Arvas, Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Genel Müdürü Uğur Yüksel, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’den Necmi Odyakmaz, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Nihat Özdemir, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Hikmet Sezer ve diğer elektrik dağıtım şirketlerinin temsilcileri, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler ve çok sayıda ELDER üyesi katıldı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Fenerbahçe 25 40
6. Alanyaspor 24 39
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 25 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. İstanbulspor 22 39
6. Eyüpspor 21 37
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Boluspor 21 28
11. Manisa Futbol Kulübü 22 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 22 26
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Aston Villa 22 27
12. Crystal Palace 24 26
13. Leicester City 21 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Atletico Madrid 23 39
5. Barcelona 22 38
6. Villarreal 24 36
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 23 30
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 24 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 24 19
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11