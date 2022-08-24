Bakan Dönmez, Katarlı mevkidaşı Al-Kaabi ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Katar Enerji Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Körfez ziyaretleri çerçevesinde Katar Enerji Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Dönmez görüşmeye ilişkin, “İlişkilerimize yeni bir perspektif katacak görüşmemizin, ortak yeni projelere zemin hazırlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.