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Bakan Dönmez, Karadeniz gazını yakma testinden görüntüler paylaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.
Ekonomi 07.01.2023, 18:55
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, “Enerji bağımsızlığımızın ateşi” başlığıyla yaptığı paylaşımda, Türkali-10 kuyusunda görev yapan Kanuni Sondaj Gemisi'nde Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.