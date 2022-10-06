Bakan Dönmez: "Her aşamasında desteğimizi güçlü şekilde gösterdiğimiz Vatan Muharebesi ile işgalden kurtarılan bölgelerde hayata geçirilmesi planlanan “Yeşil Enerji” konseptinin uygulanmasında gerek kamu gerek özel sektörümüz olarak her zaman dost vr kardeş Azerbaycan’ın yanında olmayı devam edeceğiz."