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Bakan Dönmez: “Hane başı yıllık doğalgaz destek miktarı 450 ila 1150 TL arasında olacak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Isınma yardımı alan hanelere destekler genişletilerek doğal gaz da dâhil edilmiştir. Yaklaşık 3 milyar TL’lik doğal gaz desteğinden 4 milyon hane yararlanacak. Hane başı yıllık doğalgaz destek miktarı ise 450 ila 1150 TL arasında olacak” dedi.

Ekonomi 10.02.2022, 18:15
Bakan Dönmez: “Hane başı yıllık doğalgaz destek miktarı 450 ila 1150 TL arasında olacak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Isınma yardımı alan hanelere destekler genişletilerek doğal gaz da dâhil edilmiştir. Yaklaşık 3 milyar TL’lik doğal gaz desteğinden 4 milyon hane yararlanacak. Hane başı yıllık doğalgaz destek miktarı ise 450 ila 1150 TL arasında olacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dünya, son zamanlarda ciddi bir enerji darboğazından geçiyor. Enerji fiyatları küresel bir sorun haline geldi. 2021 yılından itibaren, elektrik üretiminin ana ham maddelerinden olan kömür fiyatları 5 kat, doğal gaz fiyatları ise 10 kat arttı. Doğal gazın yüzde 99’u, petrolün yüzde 92’si ithal edilmektedir. Elektrik üretiminde ise kullanılan ithal kaynakların (doğal gaz ve kömür) oranı yüzde 50 seviyesindedir.

Pandemi döneminde yavaşlayan enerji ham maddeleri üretiminin artan hızlı enerji talebini karşılayamaması ve kuraklık gibi faktörlerin de eklenmesiyle enerji arzında küresel sıkıntılar yaşanmaya başlandı.

Türkiye, elektrik üretim, iletim ve dağıtım alanlarında son 20 yılda 100 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu sayede son 20 yılda elektrikteki toplam kurulu gücümüzü 3,5 kat artırarak 100 bin megavat seviyesine ulaştık.

Özellikle, yerli ve yenilenebilir enerjiye dev yatırımlar yaparak küresel fiyat artışlarının bir kısmını engelledik. Vatandaşlarımıza yansıyacak bedelin minimumda kalması için de destek mekanizmalarını hayata geçirdik. 2021 yılında elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar TL’lik bir destekte (sübvansiyon) bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5.000 TL’dir. Ayrıca, akaryakıtta 65 milyar TL’lik bir ÖTV desteğini de hükümetimiz sağladı.

Öte yandan hükümetimiz, dar gelirli vatandaşlarımıza son 3 yılda 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar TL’lik destek sağladı. Isınma yardımı alan hanelere destekler genişletilerek doğal gaz da dâhil edilmiştir. Yaklaşık 3 milyar TL’lik doğal gaz desteğinden 4 milyon hane yararlanacak. Hane başı yıllık doğalgaz destek miktarı ise 450 ila 1150 TL arasında olacak.

Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin; 100 liralık elektrik faturasının 50 TL’si, doğalgaz da ise 100 TL’lik faturanın 75 TL’si hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır.

Bu süreçte Türkiye’nin 81 şehrine doğal gaz götürdük. Türkiye’yi nükleer enerjiyle buluşturmak için gün sayıyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerjide toplam kurulu gücümüzü yüzde 65’e çıkardık. Karadeniz’de 540 milyar metreküplük rezervimizi 2023’te kullanıma sunmak için sahada büyük bir gayret gösteriyoruz.

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için ne zaman bir adım atsak, bu konuda muhalefetin ortaya koyduğu siyaset tarzı Türkiye’nin yerli ve milli politikalara olduğu kadar yerli ve milli siyasetçilere de ne kadar ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır.

Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak oranını artırmaya yönelik attığımız her adımı; nükleer, termik, hidroelektrik, rüzgâr ve jeotermal santrallerinde engellemeye çalışarak bir nevi ülkemizi karanlığa ve dışa bağımlılığa iten zihniyet, son günlerde vatandaşlarımızı da kışkırtarak bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmak istemektedir. Bu sektörlerde binlerce insan çalışmakta ve bu kardeşlerimizin ekmeğiyle oynamaktadırlar.

Elektrikte daha önce yapılan 150 kWh’lik düzenleme, gelen öneriler üzerine 210 kWh’ye yükseltilmişti. Bunun yanı sıra küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen öneriler de değerlendirilmektedir.

Bilinmelidir ki küresel emtia ve enerji fiyatları enerjide dışa bağımlı ülkeleri doğrudan etkilemektedir. Fakat hükümetimiz özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın yükünü hafifletecek politikalara devam edecektir.”

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