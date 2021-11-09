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Bakan Dönmez: “Faturalardaki TRT ve Enerji Fonu’nu kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vereceğiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’deki doğalgaz keşiflerinin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün saydıklarını belirterek, “Önümüzdeki dönem, faturalardaki TRT ve Enerji Fonu’nu kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vereceğiz” dedi.

Ekonomi 09.11.2021, 14:56
Bakan Dönmez: “Faturalardaki TRT ve Enerji Fonu’nu kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vereceğiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’deki doğalgaz keşiflerinin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün saydıklarını belirterek, “Önümüzdeki dönem, faturalardaki TRT ve Enerji Fonu’nu kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vereceğiz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Yeni Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Adıyaman- Bingöl- Balıkesir Enerji Santralleri Açılış Törenine katıldı.

“EPDK, rekabete dayalı bir enerji piyasasının oluşturulmasında önemli bir fonksiyonu yerine getiriyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye’nin 2000’lerden sonra ekonomik anlamda ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadığına dikkati çekerek, “Ekonomideki canlanmanın en çok etkilediği sektörlerin başında enerji sektörü geliyor. Enerji piyasalarının mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir şekilde tesis edilmesi; sağlıklı işleyen bir piyasa ekonomisinin de olmazsa olmazları arasındadır. Bu anlamda EPDK, rekabete dayalı bir enerji piyasasının oluşturulmasında önemli bir fonksiyonu yerine getiriyor” diye konuştu.

Dönmez, EPDK’nın kurulduğu günden bu yana enerji sektörünün regülasyonu için büyük çaba gösterdiğini ve bu yolda çalışmış EPDK başkanlarına ve çalışanlarına teşekkür etti.

“Karadeniz’deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz”

Enerji piyasasının üretim, iletim, dağıtım ve piyasa ayağındaki söz konusu entegre sürecin; adil ve şeffaf bir şekilde işlemesinin büyüm kurumları ile enerji sektörünün ortaya koyduğu önemli bir başarı olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, “Bugün yenilebilir enerjiden nükleer enerjiye, enerji verimliliğinden madenciliğe kadar her alanda Türkiye büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Birkaç ay içerisinde toplam kurulu gücümüz 100 bin megavata ulaşacak. Türkiye’nin 81 il merkezinde bugün doğal gaz kullanılıyor. Karadeniz’deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz” dedi.

“3 bin 144 megavatlık kurulu gücün neredeyse tamamına yakını yüzde 97 buçuğunu yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu”

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ile teknoloji geliştirme odaklı yenilenebilir enerji politikası izlediklerine dikkati çeken Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

“2021’de bugüne kadar devreye aldığımız 3 bin 144 megavatlık kurulu gücün neredeyse tamamına yakını yüzde 97 buçuğunu yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Lisanssız üretimin teşviki ile bugün yenilenebilir enerji kaynakları tabana yayılmış durumda. Rüzgar enerjisinde 10 bin megavatı aşan ve bu kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük beş ülkesi arasında yer alan bir ülke konumundayız. Enerji piyasalarında ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi için bu yıl Vadeli Elektrik Piyasası, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Vadeli Doğalgaz Piyasası’nı devreye aldık.”

“20 sene içerisinde enerjiyi kamu ve özle sektör eliyle örnek gösterilen bir sektör haline getirdik”

Yenilenebilir enerjiye kaynak, teknoloji ve piyasalar üçgenin bütünleşmiş bir modelle büyütmeye ve geliştirmeye devam ettiklerini belirten Bakan Dönmez, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile 2023’te nükleer enerjiyi de inşallah portföyümüze eklemiş olacağız. Geçen yıl pandemiye rağmen madencilik faaliyetlerimiz, pazarını ve üretimini koruyan nadir sektörlerden birisi oldu. 20 sene içerisinde enerjiyi kamu ve özle sektör eliyle örnek gösterilen bir sektör haline getirdik” ifadelerini kullandı.

“3 tesisle ‘Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir’ anlayışımıza bir tuğla daha koyacağız”

Bakan Dönmez, bugün EPDK binasının açılışının yanı sıra 607 megavatlık 3 yeni yenilenebilir enerji tesisini daha devreye aldıklarını dile getirerek, “Adıyaman, Bingöl ve Balıkesir’de biri güneş biri biyokitle diğeri ise hibrit olmak üzere üç yeni tesisle yenilenebilir enerji her zaman ifade ettiğimiz, ‘Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir’ anlayışımıza bir tuğla daha koyacağız” dedi.

“Önümüzdeki dönem, faturalardaki TRT ve Enerji Fonu’nu kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vereceğiz”

Bir yandan Türkiye’nin enerjisini her geçen gün yükseltirken diğer yandan da vatandaşların artan küresel enerji fiyatlarını korumak için gereken her türlü tedbiri aldıklarına vurgu yapan Dönmez, “Bugüne kadar vatandaşlarımıza 127 milyar liralık enerji desteği vererek faturalardaki yükü ciddi oranda azalttık. Önümüzdeki dönem, faturalardaki TRT ve Enerji Fonu’nu kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vereceğiz. Nasıl ki bugüne kadar hayal denilen pek çok şeyi gerçeğe dönüştürdüysek, bundan sonra da milletimize verdiğimiz sözleri tek tek hayata geçireceğiz” değerlendirmesini yaptı.

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