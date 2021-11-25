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Bakan Dönmez: “Eski sahalarımızı yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele alıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu kaynaklarda kontrol edilebilir bir seviyeye gelmek istediklerini belirterek, “Eski sahalarımızı yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele alıyoruz. (Diyarbakır’da) 1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyumuzu bugün yeni teknolojilerle yeniden değerlendirdik ve günlük 3 bin varilin üzerinde bir üretimle devreye aldık” dedi.

Ekonomi 25.11.2021, 11:59
Bakan Dönmez: “Eski sahalarımızı yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele alıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu kaynaklarda kontrol edilebilir bir seviyeye gelmek istediklerini belirterek, “Eski sahalarımızı yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele alıyoruz. (Diyarbakır’da) 1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyumuzu bugün yeni teknolojilerle yeniden değerlendirdik ve günlük 3 bin varilin üzerinde bir üretimle devreye aldık” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da bir otelde düzenlenen 13. Hidrokarbon Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 2020 yılı Temmuz ayında Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz ve diğer müjdeli haberlerle birlikte Türkiye’nin kaderinin değiştiğini dile getirdi. Bakan Dönmez, 7. nesil ve son teknoloji ile donatıldığı ifade edilen yeni sondaj gemisinin alımını tamamladıklarını belirterek, “Dünyada bu gemiden sadece 5 adet var. Bunlardan birinin de bizde olması hepimizi gururlandırıyor ve heyecanlandırıyor. Bu gemiyle çok önemli çalışmalar yapacağız. 2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran ayı gibi

sondaj faaliyetlerine başlayacak” dedi.

Petrol ve doğal gazın Türkiye enerji ithalatının büyük bir kısmını oluşturduğuna dikkati çeken Bakan Dönmez, bu durumu tersine çevirmenin en önemli yollarından birinin enerjide kendi kendine yeten bir ülke olmaktan geçtiğini ifade etti. Dönmez, petrol ve gaz sektörünün dünyada meydana gelen tüm ekonomik krizlerden, ülkeler arası sorunlardan etkilenen bir yapıya sahip olmasının yanı sıra dışa bağımlılığın da bu etkinin fazla hissedilmesine sebep olan unsurların en başında geldiğini bildiklerini söyledi.

“1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyumuzu günlük 3 bin varilin üzerinde bir üretimle devreye aldık”

Bakan Dönmez, Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu kaynaklarda kontrol edilebilir bir seviyeye gelmek istediklerini belirterek şöyle devam etti:

“Eski sahalarımızı yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele alıyoruz. 1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyumuzu bugün yeni teknolojilerle yeniden değerlendirdik ve günlük 3 bin varilin üzerinde bir üretimle devreye aldık. Yatay sondajlarla da özellikle çatlak rezervuara sahip alanlarda üretimlerimizi artırıyoruz. Adıyaman’daki Karakuş sahamızda 1995 yılında üretimi sona eren kuyularımızdandı. Ancak yeni bir yöntemle kuyumuzu yeniden açtık ve bugünkü üretimimiz daha öncekinin neredeyse iki katına çıktı.”

Türkiye’nin etrafındaki ülkelerde mevcut olan hidrokarbon potansiyeline ilişkin ‘Türkiye’de de neden olmasın’ düşüncesi ile çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Dönmez, “Daha önce arama-üretim yapılmayan Cudi’de bugün 35 API kalitesinde günlük 700 varillik bir üretimimiz var artık. Bunun ne denli kaliteli olduğunu sizler daha iyi bilirsiniz. Kuyumuza bir vefa borcu olarak şehit düşen astsubayımız Esma Çevik’in adını verdik. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.

“Karadeniz’deki çalışmaların her biri ayrı bir başarı”

Karada ve mavi vatanda aramalar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Dönmez, Karadeniz’de yapılan çalışmaların ve ulaşılan sonuçların Türkiye ekonomisi için büyük bir sıçrama oluşturacak düzeyde olduğunu kaydetti. Dönmez, bu durumun Türkiye üzerinde oluşturulmuş olumsuz psikolojinin ortadan kalkması açısından bir terapi niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, “Tüm bu olumlu sonuçlar hiçbir şey yapmayarak olmuyor. Bakanlığımız bütün birimleriyle büyük bir aile ve ailemizin bütün üyeleri ülkemiz için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Karadeniz’deki çalışmaların her biri ayrı bir başarı. Halen çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında şu ana kadar açılan 7 kuyuya ek olarak Fatih gemisinin çalışmalarını şu an Türkali-6 kuyusunda sürdürdüğü bilgisini veren Bakan Dönmez, “Gerekli hazırlıkların tamamlanmasını müteakip Türkali-7 lokasyonunda da sondaj çalışmalarına başlayacağız” dedi.

Türkali-2 kuyusunda planlanmış olan uzun süreli akış testlerinin üç farklı seviyede Kanuni sondaj gemisi tarafından başarılı bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Dönmez, “Bu testler esnasında elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve üretim planlamasına temel teşkil edecek modelleme çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli hazırlıkların ardından Türkali-1 kuyusundaki testlere başlayacak” ifadelerini kullandı.

“2022 yılı ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle keşif amaçlı bir arama kuyusu daha kazmayı planlıyoruz”

Yavuz sondaj gemisinin kule montajı ve gerekli bağlantı çalışmaları ile kontrollerinin Filyos Limanı’nda devam ettiğini ifade eden Bakan Dönmez, “Tamamlanmasının ardından o da ekibe destek vermeye başlayacak. 2022 yılı ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle keşif amaçlı bir arama kuyusu daha kazmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Bakan Dönmez, 2020 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağırlıklı olmak üzere toplam 106 kuyu açtıkları bilgisini vererek, “106 kuyunun 48’i üretim, 39’u arama, 19’u ise tespit kuyusu oldu. Bu kuyularda toplam 236 bin 477 metre sondaj yaptık. Arama kuyularımızın 6’sı petrol, 7’si doğal gaz, tespit kuyularımızın 12’si petrol, 1’i doğal gaz ve üretim kuyularımızın ise 45’i petrol açısından olumlu neticelendi” dedi.

“Toplamda 880 milyon 713 bin 398 liralık devlet hissesini bütçeye gelir kalemi olarak yazdık”

Bakan Dönmez, 2020 yılında 22 milyon 269 bin 326 varil ham petrol, 457 milyon 826 bin 359 metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirdiklerini bildirerek, “Toplamda 880 milyon 713 bin 398 liralık devlet hissesini bütçeye gelir kalemi olarak yazdık” diye konuştu.

“Günlük ham petrol üretim ortalamamız 65 bin 328 varil olarak gerçekleşti”

Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19 milyon 800 bin varil ham petrol ürettiklerini dile getiren Bakan Dönmez, şunları söyledi:

“Bunun yüzde 76’sını TPAO, kalan yüzde 24’ünü ise özel sektör eliyle ekonomimize kazandırdık. Doğal gaz üretiminde ise toplam 347,3 milyon metreküp üretim gerçekleştirdik. Bunun da yüzde 80’ini TPAO, kalan yüzde 20’sini ise diğer şirketler üretti. Günlük ham petrol üretim ortalamamız ise 65 bin 328 varil olarak gerçekleşirken, 1.15 milyon metreküplük de doğalgaz üretimimiz oldu.”

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