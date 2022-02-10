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Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Maden bakır sahasının Elazığ’ımıza kazandırılarak hemşerilerimizin çalıştırılmasını istiyoruz"
Bakan Dönmez: "Elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir"
Bakan Dönmez: "Elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir"
Ekonomi 10.02.2022, 17:46
Bakan Dönmez: "Elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir"