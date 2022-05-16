Bakan Dönmez duyurdu! 4.sondaj gemisi geliyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sadece denizlerde değil, karalarda da hummalı bir çalışma içerisindeyiz. 2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamladık. 2022 hedefimiz 150 kuyunun sondajını tamamlamak. Kara alanlarımızda yaptığımız çalışmalarda son 3 yılda toplam 138 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv ekledik."