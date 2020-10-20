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Bakan Dönmez'den 'Kanuni' paylaşımı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi'ni selamlayıp Haydarpaşa Limanı'na ulaştığını açıkladı.
Ekonomi 20.10.2020, 08:52
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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "13 Ekim'de Mersin'den yola çıkan Kanuni sondaj gemimiz, Çanakkale Boğazı'ndan 'Şehitler Abidemizi' selamlayarak çıktı. Bugün Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. Gemimiz, boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümünün ardından demir alacak. Hedefimiz, yeni keşifler, yeni müjdeler" ifadelerini kullandı.
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