Bakan Dönmez'den kademeli elektrik tarifesi açıklaması: "değişikliğe gidebiliriz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidilebileceğini söyledi: “Hakikaten ihtiyaç varsa miktar değişikliğine gidebiliriz.”

1 Ocak itibariyle mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri içinse kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanmaya başlamıştı.

Bu elektriğe konutlarda 150 kWh’ın altında kalan tüketim için yüzde 52, bunun üzerindeki tüketim içinse yüzde 127 zam anlamına geliyor.

EPDK, 1 Ocak’tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetler üzerine aralık faturalarını mercek altına almıştı.

Habertürk TV’de Kübra Par’a konuşan Bakan Dönmez, özetle şunları söyledi:

(İran’dan gelen doğalgaz kesintisi) Hafta sonu bakan yardımcımızın başkanlığında bir ekibimizi İran’a gönderdik. ‘Mümkünse tehir edelim, kış sonrasına bırakalım, mümkün olursa kısaltalım akış başlasın’ dedik. Onlar da mümkün olduğunca çalışacaklarını belirttiler.

Tekrar bir gaz akışı olabilir mi diye şartları değerlendiriyorlar. Biz mümkün olduğu kadar kısa süre içinde sorunun kaldırılması için girişimde bulunduk. Benzer hava koşulları İran’ın batı tarafını etkiliyor. Bakalım inşallah en kısa sürede hâl çaresini buluruz.

İran’a herhangi bir borcumuz sözkonusu değil. Zaten karşı taraftan da böyle bir açıklama yapılmış değil. İran’da iç talebin arttığı ve böyle bir kesinti olduğuna dair duyumları aldık ama resmi olarak bunu doğrultma durumumuz yok. İran da iç tüketimini planlamaları gerekiyor. Eğer mücbir sebep yoksa, alıcınına sözleşmeden kaynaklı bir takım yaptırım ve müeyyide hakları var.

Karşı taraf kabul etmediğinde uluslararası tahkime taşınıyor konu. İnşallah o boyuta gelmeden çözülür. Sözleşmede her iki tarafın yükümlülüğü var. Bunlara uyulmadığı takdirde hangi yaptırımlar uygulanacağı belli. Hem aradaki yazışmalar, hem de görüşmelerde İran tarafı 10 gün içinde bu işin çözüleceğini deklare etti.

Biz daha da kısa sürede yapılması uyarısını yaptık. Biz ülkenin gelimesi, kalkınmasına paralel olarak talep artışı olduğunu yıllar önce öngörmüştük. Yeraltı depolama kapasitelerinin arttırılmasına ilişkin bir dizi hazırlık yapmıştık. Şu anda iki tane FSRU yüzer gemimiz var. Burada depolama hacmi kadar önemli olan ne kadarını basabiliyor? Biz normal akışımızı yapıyoruz.

Demir çelik, emtia fiyatları, bakır, alimünyum gibi fiyatlarda olağanüstü artışlar yaşandı. Bunlar tüm ülkelerin enerji maliyetlerini etkiledi. Buna rağmen vatandaşımıza oluşan yüksek maliyetleri tam yansıtmadık.

Kademeli elektrik

Çoğunlukla olumlu tepkiler var.

Benzer bir durumu doğalgazda da başlatacağız.

Bu yıl içerisinde verileri alacağız.Vatandaşımızın 150 kilowat saatin altında kalan tüketimleri ne kadar? Kaç hane altında kalmış, kaç hane bu verilerin üzerine çıkmış.

Hakikaten ihtiyaç varsa miktar değişikliğine gidebiliriz. İlk aydayız şimdi. Şubat’ta uygulamanın ilk etkilerini ve sonuçlarını almış olacağız. Zaman içerisinde ihtiyaç tabii ki güncellenebilir.