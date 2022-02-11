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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: “Ben faturayı ödemiyorum demek borcumu ödemiyorum demektir”
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Şırnak’ta Uzman Eller Projesi bilgilendirme toplantısında çiftçilerle buluştu
Bakan Dönmez: "Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız. Ancak provokasyondan medet umanların da her zaman karşısında olacağız".
Bakan Dönmez: "Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız. Ancak provokasyondan medet umanların da her zaman karşısında olacağız".
Ekonomi 11.02.2022, 16:27
Bakan Dönmez: "Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız. Ancak provokasyondan medet umanların da her zaman karşısında olacağız".