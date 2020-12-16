Bakan Dönmez: “BORON temizlik ürünlerinde hiçbir şekilde yüzey aktif malzemeler ve ağartıcılar gibi kimyasallar kullanılmadı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “BORON temizlik ürünlerinde hiçbir şekilde yüzey aktif malzemeler ve ağartıcılar gibi kimyasallar kullanılmadı” dedi.

Bakan Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında düzenlenen ‘BORON Bulaşık Temizlik Ürünü Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Programda yaptığı konuşmada Dönmez, “BORON markalı ilk temizlik ürünümüzü yaklaşık 2 yıl önce piyasaya sürmüştük. BORON, halkımızın büyük teveccühüne mazhar oldu. Öyle ki Eskişehir Kırka’daki fabrikamız taleplere yetişebilmek için ilave üretimler yaptı. BORON’un halkımıza ulaşması için güçlü bir lojistik altyapısı kurduk. Tedarik zincirinin aksamaması için sahada ve yönetim katında arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcadı. Bugün BORON toz ürünlerine yurt genelinde faaliyet gösteren 5’i zincir mağaza, 29’u yerel market olmak üzere 21 bin satış noktasında, sıvı ürünlere ise 3’ü zincir mağaza ve 5’i yerel market olmak üzere 10 bin 500 satış noktasında ulaşmak mümkün. Eti Maden’in bordan temizlik ürünleri serisine 2 yıl içerisinde yeni ürünler eklendi. Renkli ve beyazlar için sıvı ve toz BORON temizlik ürünümüzün ardından el ve yüzey dezenfektanlarımız BOREL ve BORTAM vatandaşlarımızla buluştu. Biliyorsunuz Covid-19 salgınının ilk dönemlerinde yoğun bir dezenfektan talebi oluştu. Bu talebin karşılanması için öncelikle benzine katılan etanol zorunluluğunu kaldırdık. Böylece kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının tamamını karşıladık. Ardından BOREL el dezenfektanı ve BORTAM yüzey temizleyici ürünlerimizle birlikte kişisel hijyenin ve ortam temizliğinin sağlanması adına piyasadaki önemli bir boşluğu ilk zamanlarda doldurduk. Aldığımız tedbirler sayesinde hamdolsun ilk günlerde kamuoyuna hâkim olan panik havası bir anda kayboldu” ifadelerini kullandı.

“Ürünün içeriğinde petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri yok”

Üründe, doğal bor mineraline ilave olarak insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayan ham maddeler kullanıldığının altını çizen Bakan Dönmez, “Salgın dönemiyle birlikte kişisel hijyen büyük bir önem kazandı. Bu dönemde temizlik ürünlerine olan talep de büyük bir artış gösterdi. Burada önemli bir soru karşılıyor bizleri. En temizine ulaşmak için büyük bir gayret gösterirken aynı çabayı sağlığımızı korumak için de gösteriyor muyuz? Ya da aldığımız her ürünün içeriğine hâkim miyiz? Daha çok temizlik malzemesi kullanarak kusursuz bir hijyen oluşturma algısı toplumumuza yerleşmiş durumda. Önemli olan daha doğal ve sağlıklı ürünlerle hijyenik bir ortam sağlayabilmek. Bu durumda pek çok kişi, ‘temizlik, hijyen ve sağlık arasında nasıl bir denge sağlanabilir?’ sorusunu sormadan edemiyor. Bor, bu dengenin kurulmasında önemli bir rol üstlenebilecek doğal bir mineral. BORON’u piyasadaki bütün temizlik ürünlerinden ayıran temel nokta burası. Ham maddesi boraks doğal mineralli bir içeriğe sahip. Doğal bor mineraline ilave olarak insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayan ham maddeler kullanıldı. Ürünün içeriğinde, petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri yok. BORON bu özellikleri sayesinde kısa sürede vatandaşlarımızın ilk tercihi oldu. BORON ilk piyasaya çıktığı günden bu yana, vatandaşlarımızdan ürünlerin farklı kullanımlar için geliştirilmesi yönünde geri bildirimler aldık. Eti Maden’deki arkadaşlarımız yeni ürünümüz için 1,5 yılı aşkın bir süredir yoğun bir Ar-Ge çalışması yürüttüler. Ve bugün çamaşırlarda kullanılan BORON temizlik ürünlerinin ardından bulaşıklar için geliştirilen üç yeni ürünle daha vatandaşlarımızın huzurundayız. Makineler için BORON bulaşık jel doğal mineralli temizlik ürünü, BORON bulaşık elde doğal mineralli temizlik ürünü ve BORON doğal parlatıcı ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.

“Enerjideki kadın varlığının artması, enerjiye kadın gücünün yansıması bizler için önemli”

Dönmez, “BORON’un yönünü vatandaşlarımızın istek ve talepleri belirliyor. Sadece bulaşıklar için bir temizlik ürünü değil, doğal parlatıcı yönünde de talepler aldık. Arkadaşlarımız bu yönde de çalışmalar sürdürdü. Makineyle yıkama sonrasında eşyaların daha parlak görünmesini sağlamak ve su damlacıklarının oluşmasını engellemek için doğal parlatıcı ürünümüzü de kullanıma hazır hale getirdik. Yeni BORON ürünlerinin geliştirilmesi sürecinde Ar-Ge ekibimizin önemli bir kısmını kadın mühendislerimiz, kimyagerlerimiz ve laborantlarımız oluşturdu. BORON’un Ar-Ge sürecinde doğal temizliği sağlayan, insan sağlığı ve çevreyi koruyan ürünlerin geliştirilmesinde kadın bakış açısı ön planda yer aldı. Enerjideki kadın varlığının artması, enerjiye kadın gücünün yansıması bizler için önemli. Çünkü kadınlarımızın çok yönlü iş yapabilme becerilerine, organizasyon ve planlama yeteneklerine, titizliklerine ve duyarlılıklarına ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

“BORON temizlik ürünlerinde hiçbir şekilde yüzey aktif malzemeler ve ağartıcılar gibi kimyasallar kullanılmadı”

Bakan Dönmez, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bor kimyasal yapısı gereği zaten temizleme, yumuşatma, anti bakteriyel ve anti fungal özelliklere sahip. Arkadaşlarımız, borun doğal özelliğinin bozulmadan vatandaşlarımıza ulaşması için büyük gayret gösterdi. Bu nedenle BORON temizlik ürünlerinde hiçbir şekilde yüzey aktif malzemeler ve ağartıcılar gibi kimyasallar kullanılmadı. Salgın dönemiyle birlikte temizlik ürünlerine olan rağbet zirve yapmış durumda. Bu durum beraberinde bütün dünyada organik olana, doğal olana, kaynağını doğadan alan, çevre ve insan dostu ürünlere doğru bir yönelişi de hızlandırdı. Tıpkı çamaşırlar için geliştirilen BORON’da olduğu gibi bulaşıklar için geliştirilen BORON ürünleri de rakiplerinden bu yönde pozitif ayrışacaktır. Tercihini doğaldan, doğallıktan yana kullanmak isteyenlerin, yerli ve milli ürünlerin daha fazla geliştirilmesini isteyenlerin vazgeçilmez adresi BORON olmaya devam edecek. Çünkü BORON, yüzde yüz yerli, yüzde yüz doğal, yüzde yüz bizden. AR-GE faaliyetlerinden, pazarlama ve satış ağına kadar her şey yerli ve milli imkânlarla ve insan kaynağımızla üretildi. Bütün gayretimiz en doğal olanı en uygun maliyetle vatandaşlarımıza sunmak. Temizlik ürünlerinde doğal olanın bir lüks ya da ayrıcalık değil, ulaşılabilir olmasını sağlamanın gayreti içerisindeyiz."

"Suyumuzu bilinçli kullanmak ve su kaynaklarımızı korumak zorundayız"

Suyun değerinin varlığında değil yokluğunda anlaşıldığını belirten Bakan Dönmez, "Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Biliyorsunuz son yılların en kurak dönemlerinden birini geçiriyoruz. Su kaynaklarımız gerek yanlış kullanımdan gerekse mevsimin kurak geçmesinden dolayı azalıyor. Bu durumun tersine dönmesi için elimizdeki en güçlü silah su tasarrufu. Suyumuzu bilinçli kullanmak ve su kaynaklarımızı korumak zorundayız. Suyun değerini ne yazık ki varlığında değil yokluğunda anlıyoruz. Suyun olmadığı bir dünya düşünelim. Hangimiz böyle bir dünyada yaşamak ister? Hangimiz böyle bir ortamda evlatlarını yetiştirmek ister? Bugün insanlık, dünya dışı formlarda yaşam bulgusu ararken ilk bakılan şey orada suyun olup olmadığıdır. Çünkü su varsa insan var. Su varsa canlı hayatı var. Su varsa topraktan fışkıran bereket var. Kısacası, su varsa hayat var. BORON’un yeni ürünlerinin tanıtım toplantısı vesilesiyle bütün beylere ve hanımlara buradan seslenmek istiyorum. Özellikle bulaşık ve çamaşırlarımızı yıkarken lütfen suyumuzu israf etmeyelim. Çocuklarımızı da suyun en büyük değer olduğu bilinciyle yetiştirelim. Sözlerime son verirken bu süreçte emeği geçen Eti Maden yöneticilerimizden sahadaki işçi kardeşlerimize, AR-GE merkezinde görev yapan çalışanlarımızdan, BORON’un sizlerle buluşması için gece gündüz demeden satış noktalarıyla temasa geçen her bir çalışanımıza kadar herkese teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyorum” dedi.