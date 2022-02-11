Bakan Dönmez: "Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldiği Toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) yönetimleri de yer alıyor. Toplantıda mevcut tarife ve etkileri, maliyet hesapları, dağıtım şirketlerinin gelir ve giderleri, borçları, yatırım planları ele alındı.

Bakan Dönmez toplantı sonrasında yaptığı açıklamada artan enerji fiyatlarına karşı tedbirlerin alındığını ve vatandaşlara sübvansiyonların sağlandığını söyledi.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Elektrik dağıtım şirketlerimizle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdik. Uyarılarımızı yaptık. Güçlü ve zayıf olduğumuz noktaları değerlendirdik.

Bizim açımızdan verimli bir toplantı oldu. Enerji sektörünün üretim iletim dağıtım şeklinde yeniden düzenlenmesi sektörün büyümesinde yeniden ivme kazandırmıştır.

Dağıtım şirketleri tarafından 40 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu yıl bu rakam 67 milyar liraya yükselecek. Yeni yatırımlarla şebeke ağımızı genişletiyoruz.

100 milyar dolarlık yatırım son 20 yılda yapıldı. 100 bin megavata elektriğimizi son 20 yılda ulaştırdık.

Enerji sektörü her gün kendini yenilerken alt yapı yatırımları ve serbest piyasa atılımlarıyla örnek gösterilirken muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin adeta freni boşlamış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan indiğini görüyoruz.

Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan siyasetin önüne ne gelirse sürüklediğini halkı kışkırtmaya yönelik adımlarından sonuncusuna geçtiğimiz günlerde rastladık.

Enerji sektörü her gün kendini yenilerken alt yapı yatırımları ve serbest piyasa atılımlarıyla örnek gösterilirken muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin adeta freni boşlamış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan indiğini görüyoruz.

Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan siyasetin önüne ne gelirse sürüklediğini halkı kışkırtmaya yönelik adımlarından sonuncusuna geçtiğimiz günlerde rastladık.

Sorumsuzluklarıyla nasıl bir hezeyanda olduklarının farkın olmamalılar. Her türlü görüşe açığız. Ancak provokasyondan medet umanların karşısında olacağız. Biz kamuoyumuzla süreci hep paylaştık.

Önerilere göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. İftira ve yalanların başrolde olduğu bir siyaset var. Her şey bu siyaset üzerinden ilerliyor. Biz de bununla karşı karşıya kalıyoruz.

Özellikle dünyada son zamanlarda ciddi darboğazı söz konusu. Enerji fiyatları küresel sorun haline geldi. 2021'den itibaren elektrik üretiminin ana hammaddelerinden kömür 5 kat arttı. Tonu 50'den 250 dolara çıktı. Doğal gaz fiyatları 10 kat arttı.

Bildiğiniz gibi yüzde 99'unu yurtdışından ithal ediyoruz. Petrolün yüzde 92'sini ithal ediyoruz. Elektriğin ithal kaynaklara bağımlılığımız yüzde 50. Temel sorun elektrik enerji üretim maliyetleri. Tedarik süreçlerindeki diğer unsurların etkisi bu kadar değil.

Elektrik altyapımızı güçlendirirken, dünyada hızla artan enerji fiyatlarından vatandaşlarımızı korumak için her türlü tedbiri aldık. Destek mekanizmalarımızı hayata geçirdik. 2021 yılında elektrik ve doğal gaz faturalarında hükûmetimiz 100 milyar liralık destekte bulundu. Yıllık 5 bin lira hane halkına böldüğümüzde... Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle akaryakıttan ÖTV almamıştık. 65 milyar lira demek bu da... Dolaylı ve doğrudan desteklerin tutarı 165 miyar lira.

Yüzde 50 desteğimiz devam ediyor elektrikte, doğal gazda ise yüzde 75 seviyesinde. 100 TL'lik elektrik maliyetinin 50 lirasını devletimiz karşılıyor. Doğla gazda da 75 TL'si... Bu süreçte enerji sektöründen özellikle sürece daha fazla katkı sağlamalarını beklediğimizi ifade ettik. Tarifelerin dışında sosyal destek kapsamında son 3 yıldır elektrik tüketim desteği veriyoruz. 2.1 milyon hane yararlanıyor. 6.4 milyar liraya ulaştı. Doğal gazı da ısınma yardımına dahil edildi. Hane sayısı 4 milyona çıkarıldı.

Aile Bakanlığı ile çalışıyoruz. 450 ile 1150 arasında doğal gaz desteği yıllık olarak sağlanacak. Küçük ölçekli işletmeler ve STK'lardan gelen önerileri değerlendiriyoruz. Kim neyi söylerle söylesin biz her zaman doğruları söyleyeceğiz.

kaynak:hurriyet.com