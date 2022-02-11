banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Altın fiyatlarında ABD Etkisi! Altın fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatlarında ABD Etkisi! Altın fiyatlarında son durum ne?
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Zeytinyağı kullananlarda kanser riski yüzde 31 daha az
Zeytinyağı kullananlarda kanser riski yüzde 31 daha az
Dolar ve euro ne kadar oldu?
Dolar ve euro ne kadar oldu?

Bakan Dönmez: "Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Bakan Dönmez toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu ve "Elektrik ve doğal gazda vatandaşa desteğimiz sürüyor. Dünyada hızla artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldık" dedi.

Ekonomi 11.02.2022, 17:12 11.02.2022, 17:31

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldiği Toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) yönetimleri de yer alıyor. Toplantıda mevcut tarife ve etkileri, maliyet hesapları, dağıtım şirketlerinin gelir ve giderleri, borçları, yatırım planları ele alındı.

Bakan Dönmez toplantı sonrasında yaptığı açıklamada artan enerji fiyatlarına karşı tedbirlerin alındığını ve vatandaşlara sübvansiyonların sağlandığını söyledi.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Elektrik dağıtım şirketlerimizle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdik. Uyarılarımızı yaptık. Güçlü ve zayıf olduğumuz noktaları değerlendirdik.

Bizim açımızdan verimli bir toplantı oldu. Enerji sektörünün üretim iletim dağıtım şeklinde yeniden düzenlenmesi sektörün büyümesinde yeniden ivme kazandırmıştır.

Dağıtım şirketleri tarafından 40 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu yıl bu rakam 67 milyar liraya yükselecek. Yeni yatırımlarla şebeke ağımızı genişletiyoruz.

100 milyar dolarlık yatırım son 20 yılda yapıldı. 100 bin megavata elektriğimizi son 20 yılda ulaştırdık.

Enerji sektörü her gün kendini yenilerken alt yapı yatırımları ve serbest piyasa atılımlarıyla örnek gösterilirken muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin adeta freni boşlamış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan indiğini görüyoruz.

Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan siyasetin önüne ne gelirse sürüklediğini halkı kışkırtmaya yönelik adımlarından sonuncusuna geçtiğimiz günlerde rastladık.

Enerji sektörü her gün kendini yenilerken alt yapı yatırımları ve serbest piyasa atılımlarıyla örnek gösterilirken muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin adeta freni boşlamış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan indiğini görüyoruz.

Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan siyasetin önüne ne gelirse sürüklediğini halkı kışkırtmaya yönelik adımlarından sonuncusuna geçtiğimiz günlerde rastladık.

Sorumsuzluklarıyla nasıl bir hezeyanda olduklarının farkın olmamalılar. Her türlü görüşe açığız. Ancak provokasyondan medet umanların karşısında olacağız. Biz kamuoyumuzla süreci hep paylaştık.

Önerilere göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. İftira ve yalanların başrolde olduğu bir siyaset var. Her şey bu siyaset üzerinden ilerliyor. Biz de bununla karşı karşıya kalıyoruz.

Özellikle dünyada son zamanlarda ciddi darboğazı söz konusu. Enerji fiyatları küresel sorun haline geldi. 2021'den itibaren elektrik üretiminin ana hammaddelerinden kömür 5 kat arttı. Tonu 50'den 250 dolara çıktı. Doğal gaz fiyatları 10 kat arttı.

Bildiğiniz gibi yüzde 99'unu yurtdışından ithal ediyoruz. Petrolün yüzde 92'sini ithal ediyoruz. Elektriğin ithal kaynaklara bağımlılığımız yüzde 50. Temel sorun elektrik enerji üretim maliyetleri. Tedarik süreçlerindeki diğer unsurların etkisi bu kadar değil.

Elektrik altyapımızı güçlendirirken, dünyada hızla artan enerji fiyatlarından vatandaşlarımızı korumak için her türlü tedbiri aldık. Destek mekanizmalarımızı hayata geçirdik. 2021 yılında elektrik ve doğal gaz faturalarında hükûmetimiz 100 milyar liralık destekte bulundu. Yıllık 5 bin lira hane halkına böldüğümüzde... Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle akaryakıttan ÖTV almamıştık. 65 milyar lira demek bu da... Dolaylı ve doğrudan desteklerin tutarı 165 miyar lira.

Yüzde 50 desteğimiz devam ediyor elektrikte, doğal gazda ise yüzde 75 seviyesinde. 100 TL'lik elektrik maliyetinin 50 lirasını devletimiz karşılıyor. Doğla gazda da 75 TL'si... Bu süreçte enerji sektöründen özellikle sürece daha fazla katkı sağlamalarını beklediğimizi ifade ettik. Tarifelerin dışında sosyal destek kapsamında son 3 yıldır elektrik tüketim desteği veriyoruz. 2.1 milyon hane yararlanıyor. 6.4 milyar liraya ulaştı. Doğal gazı da ısınma yardımına dahil edildi. Hane sayısı 4 milyona çıkarıldı.

Aile Bakanlığı ile çalışıyoruz. 450 ile 1150 arasında doğal gaz desteği yıllık olarak sağlanacak. Küçük ölçekli işletmeler ve STK'lardan gelen önerileri değerlendiriyoruz. Kim neyi söylerle söylesin biz her zaman doğruları söyleyeceğiz.

kaynak:hurriyet.com

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 22 32
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Manisa Futbol Kulübü 22 28
11. Boluspor 20 27
12. Tuzlaspor 21 27
13. Keçiörengücü 22 27
14. Menemen Belediyespor 22 26
15. Bursaspor 22 24
16. Kocaelispor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. Arsenal 22 39
6. M. United 23 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 21 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11