Bakan Dönmez: “Aralıkta doğal gazda bir fiyat değişikliği olmayacak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Birçok ülkeden yeni kaynak noktaları oluşturduk. Sistemi aldık. Bunlar sayesinde inşallah bu kışı bir sıkıntı yaşamadan atlatacağız. Aralıkta bir fiyat değişikliği olmayacak" dedi.

NTV’de soruları cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karadeniz gazında gelinen son noktaya değinen Bakan Dönmez, “Karadeniz gazının taşınacağı 16 inçlik boru hattı yapımı vardı 170 kilometrelik, yine ona yardımcı olmak üzere bazı kimyasalların üretim sahasına taşınmasıyla ilgili 10 inçlik bir başka hattımız vardı, bunlar bugün itibarıyla bitti. Yine denizde kablo serim işlemini de tamamladık. BOTAŞ’ın buradan alacağı gazı ulusal sisteme taşıyacak bağlantı hattımız vardı. Onun da kara noktasında serimi tamamlandı” diye konuştu.

Filyos Gaz İşleme Tesisinde işlemlerin yaklaşık olarak yüzde 80’inin tamamlandığı bilgisini paylaşan Dönmez, karada çalışan işçi sayısının 5 bin 500 olduğunu ve 7 gün 24 saat esasıyla çalışma yapıldığını ifade etti. Dönmez, deniz tarafında 2 bin 50 kişinin çalıştığını, şu anda 51 geminin denizde operasyonu planlanan şekilde güvenle ilerletebilmek için gayret sarf ettiğini dile getirdi.

Denize indirecekleri en büyük ekipmanlardan ‘Manifold’ adı verilen kuyu gazı toplayarak dağıtan ekipmanın limanda olduğunu açıklayan Bakan Dönmez, “280 tonluk bir parça, biz bunu gemiden aşağı indireceğiz ve su altında zemine yerleştireceğiz” dedi.

“(Karadeniz gazı) Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak"

Konutlarda kullanılan gazın tamamını Karadeniz’den üretebilir hale gelineceğini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

“(Karadeniz gazı) Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak. Günlük ilk etapta 10 milyon metreküple başlayacağız. 4 yıl içerisinde de günlük 40 milyon metreküpe çıkmış olacağız ve konutlarda kullanılan gazın tamamını Karadeniz’den üretebilir hale geleceğiz. Vatandaşımız lehine yapılması gereken bir karar varsa dün nasıl yaptıysak, yarın da bunları yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Aslında bu gazla birlikte ki en az 25-30 yıl yetecek inşallah. Hem milletimiz kazanacak hem devletimiz kazanmış olacak, hem de enerjide dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltmış olacağız.”

Doğal gaz konusunda bu yıl kışın bir sorun yaşanmadan atlatılacağı mesajını veren Dönmez, “Türkiye daha önceden yapmış olduğu kontratlarla, yine yıl içerisinde artan ihtiyacı karşılamak üzere yapmış olduğumuz anlaşmalarla bu sene kışı inşallah bir sorun yaşamadan atlatacağız yeter ki tedarikçiler sevkiyat planlarına uysun” dedi.

Dönmez, daha önce karada iki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali olduğunu, bunlara iki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) dahil ettiklerini, üçüncü FSRU terminalinin de tamamlanmak üzere olduğunu not düştü.

“Depolarımızın yüzde 100’ü dolu durumda”

“Depolarımızın kapasiteleri artırıldı, Tuz Gölü deposunu yüzde 100 dolu. Silivri’de kapasite artırma çalışmalarının sonuna geldik. İnşallah bu yıl içerisinde açılışını yapacağız. Yaklaşık 3,2 milyar metreküplük depolama kapasitemizi 4,6 milyar metreküpe çıkardık. O da şu anda yüzde 100 dolu durumda” diyerek doğal gaz depolarının dolu olduğunu bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, son yıllarda Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve TürkAkım gibi birçok ülkeden yeni kaynak notaları oluşturarak sisteme aldıklarını, bunlar sayesinde bu kışın sıkıntı yaşamadan atlatılacağını söyledi.

“Aralıkta doğal gazda bir fiyat değişikliği olmayacak”

Dönmez, şöyle devam etti:

“Doğal gaz fiyatlarında anormal artışlar oldu. 120 dolarlardan bin metreküpü ağustos ayında 3 bin doların üzerine çıktı. Şu anda bir miktar gevşeme var, ama hala eski seviyelerine inmiş değil. Birçok ülkeden yeni kaynak noktaları oluşturduk. Sistemi aldık. Bunlar sayesinde inşallah bu kışı bir sıkıntı yaşamadan atlatacağız. Aralıkta bir fiyat değişikliği olmayacak. Yaklaşık 20 ülkeden buraya gaz getiriyoruz. Bir bölgenin, bir ülkenin gaz merkezi olabilmesi için de gazın gazla serbest şartlar altında rekabet edebileceği piyasa koşullarını oluşturmanız gerekiyor.”

“Bir noktada buluşursak Sinop’ta bu ikinci nükleer santrali hayata geçiririz”

Avrupa’nın güneydoğu bölgesini rahatlatacak gerçekçi fiyatların oluşacağı bir merkez oluşturma imkanına sahip olduklarının altını çizen Dönmez, “Bunun için de yol haritamızı netleştirmeye çalışıyoruz, inşallah yıl sonuna kadar netleşecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinde ikinci bir santralin Türkiye’de kurulması konusunda bir görüş birliği söz konusu oldu. Her iki tarafın da kazanabileceği her iki tarafın da mutlu olabileceği bir noktada buluşursak Sinop’ta bu ikinci nükleer santrali hayata geçiririz” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin 100’üncü yılının enerjinin 100’üncü yılı olmasını istediklerini belirten Dönmez, "İnşallah Karadeniz gazı tüm milletimizi hem ısıtacak hem aydınlatacak bir vaziyete gelecek. Bizim en büyük hedefimiz yıllardır enerjideki dışa bağımlılığımızı hep azaltmak oldu” dedi.