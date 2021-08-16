Bakan Dönmez: “Afetten etkilenen vatandaşlarımızın faturalarını ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz”

SİNOP (İHA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop’un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ile de görüşme gerçekleştiren Bakan Dönmez, sonrasında açıklamalar yaptı.

Afet nedeniyle oluşan hasardan bahseden Bakan Dönmez, “11 Ağustos Çarşamba günü Sinop, Kastamonu ve Bartın illerini etkileyen sel afeti dolayısıyla bildiğiniz gibi bu bölgedeki alt yapılarımız da hasar gördü. Enerji alt yapılarına ilişkin olarak da hasar tespit çalışmalarına sahaya intikal edilerek tespit ettik. O ilk tespitlerde 1221 trafo merkezimizin olumsuz etkilendiğini belirledik. Bunun yanı sıra tabii birçok direğimiz, dağıtım merkezimiz de yine aynı şekilde bu sel afetinden çok olumsuz etkilendi. 4 ilçemizde 395 köyde toplam 38 bin 326 abone elektriksiz kaldı. Bunların bir kısmı hatların yıkılmasından dolayı elektrik alamadı, bir kısmının da tedbir amaçlı arama kurtarma çalışmalarının devam etmesinden ötürü elektriklerini kesmiştik. Akabinde bölge illerinden yaptığımız desteklerle birlikte süratle sahaya çıkıldı. İlçe merkezlerimizde daha önce de ifade ettiğimiz gibi sadece güvenlik nedeniyle enerji veremediğimiz birkaç mahallemiz var. Orada da çalışmalar yapıldıktan sonra enerjileri verilecek. Diğerlerini hepsinde ilçe merkezlerimizde onarımları yapıldı ve elektrik verilmeye başlandı. Bunların bir kısmı ilk etapta jeneratörler vasıtasıyla sağlanmıştı. Şebeke elektriğine de kavuşmuş oldular” diye konuştu.

“25 köyün dışında bütün köy ve mahallelerimize elektriği vermeye başladık”

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalardan bahseden Bakan Fatih Dönmez, “Bu kapsamda Başkent EDAŞ, bölgesinde yer alan Kastamonu ilimizde 511 personel, 195 araç, 110 jeneratör, 3 mobil trafo ve 5 drone ile sahada çalışmalara devam ediyor. Sinop ve ilçelerinde hizmet veren YEDAŞ ekipleri de 181 personel, 86 araç, 107 jeneratör, 3 mobil trafo ve 1 drone ile sahadaki çalışmalarını hızlıca sürdürüyor. Bugün itibarıyla baktığımızda 25 köye elektrik hala veremiyoruz. Onun dışındaki bütün köy ve mahallelerimize elektriği vermeye başladık. Kastamonu Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerimizde birer köy olmak üzere Türkeli ilçemize bağlı 3 köyde, Ayancık ilçemize bağlı 25 köyde halihazırda elektrik verme sağlama çalışmaları süratle devam ediyor. İnşallah bu gece yarısı itibarıyla toplamda elektrik sağlayamayacağımız köylerin sayısını 10 belki 10’un altına düşmüş olacak. Sel nedeniyle kırsalda imkanı kısıtlı birçok mahallemiz ve köyümüz var. Oralara da daha önce ifade ettiğim gibi Türkiye’de ilk defa şu anda arkamızda gördüğünüz bu jeneratörleri helikopterler vasıtasıyla gönderiyoruz. Personeli gönderiyoruz. Yakıtlarını gönderiyoruz. İlk etapta jeneratörleri kurmak suretiyle o kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın acil elektrik ihtiyaçlarını karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

3 ay erteleme

Afetzedeler için alınan bir kararı da açıklayan Bakan Dönmez, “Bunun yanı sıra tabii şebeke elektriğini onarma çalışmaları da süratle devam ediyor. İnşallah en kısa sürede elektriği vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız. Bu arada tabii selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen yurttaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz. Erteleme için herhangi bir belge bilgi de istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sözlü beyanını da dikkate alarak bu ertelemeleri yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.