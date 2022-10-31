Bakan Dönmez, Abu Dabi’ye gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yoğun enerji diplomasisi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de gerçekleşecek ADIPEC 2022 ile devam ediyor.

Son aylarda Umman ile başlayan, Katar, Endonezya, Malezya, Almanya, Kazakistan, Rusya ile devam eden enerji diplomasisine Bakan Dönmez, bir ülke daha ekliyor. Dönmez’in şimdiki durağı ise Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri.

Bakan Dönmez ve beraberindeki heyet yarın enerji sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen ADIPEC 2022’ye katılacak. 31 Ekim’de başlayacak etkinlik 4 gün sürecek. Etkinliğin ikinci gününde bakanlar panelinde konuşma yapacak olan Dönmez, küresel enerji krizinin etkileri ve çözüm önerilerine yönelik konuşma yapması bekleniyor.

Sonrasında Dönmez’in Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui ve Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ile görüşmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde iki ülke arasında enerji alanında iş birliklerinin artırılması konusunda somut adımların atılmasına yönelik mesajların yer alacağı öğrenildi.