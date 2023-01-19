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Bakan Dönmez: "2020 yılında 95 bin 900 megavat olan elektrik kurulu gücümüzü (12 yıl içinde) 189 bin 700 megavata yükselteceğiz. Bu artışta en yüksek pay elbette ki yenilenebilir enerji kaynaklarının olacak."
Bakan Dönmez: "2020 yılında 95 bin 900 megavat olan elektrik kurulu gücümüzü (12 yıl içinde) 189 bin 700 megavata yükselteceğiz. Bu artışta en yüksek pay elbette ki yenilenebilir enerji kaynaklarının olacak."
Ekonomi 19.01.2023, 14:23
Bakan Dönmez: "2020 yılında 95 bin 900 megavat olan elektrik kurulu gücümüzü (12 yıl içinde) 189 bin 700 megavata yükselteceğiz. Bu artışta en yüksek pay elbette ki yenilenebilir enerji kaynaklarının olacak."