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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: “Ben faturayı ödemiyorum demek borcumu ödemiyorum demektir”
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Şırnak’ta Uzman Eller Projesi bilgilendirme toplantısında çiftçilerle buluştu
Bakan Dönmez: "100 liralık elektrik faturasının 50 lirasını devletimiz karşılıyor. Doğalgazda ise 100 TL’lik faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmakta."
Bakan Dönmez: "100 liralık elektrik faturasının 50 lirasını devletimiz karşılıyor. Doğalgazda ise 100 TL’lik faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmakta."
Ekonomi 11.02.2022, 16:33
Bakan Dönmez: "100 liralık elektrik faturasının 50 lirasını devletimiz karşılıyor. Doğalgazda ise 100 TL’lik faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmakta."