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Bakan Derya Yanık: “VEFA Programı kapsamında yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için 403,6 milyon lira kaynak aktardık."
Bakan Derya Yanık: “VEFA Programı kapsamında yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için 403,6 milyon lira kaynak aktardık."
Bakan Derya Yanık: “VEFA Programı kapsamında yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için 403,6 milyon lira kaynak aktardık."
Ekonomi 10.01.2023, 10:33
Bakan Derya Yanık: “VEFA Programı kapsamında yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için 403,6 milyon lira kaynak aktardık."