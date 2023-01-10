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Bakan Derya Yanık: “VEFA Programı kapsamında yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için 403,6 milyon lira kaynak aktardık."

Bakan Derya Yanık: “VEFA Programı kapsamında yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için 403,6 milyon lira kaynak aktardık."

Ekonomi 10.01.2023, 10:33
Bakan Derya Yanık: “VEFA Programı kapsamında yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için 403,6 milyon lira kaynak aktardık."

Bakan Derya Yanık: “VEFA Programı kapsamında yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için 403,6 milyon lira kaynak aktardık."

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