Bakan Bilgin’den EYT açıklaması

A Haber'e konuşan Bilgin, şu açıklamalarda bulundu: “Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu bu formül üzerinde çalışıyor. En uygun formülü uygulamaya sokma niyetindeyiz. Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var."

"Kararı Cumhurbaşkanımız verecek"

Hazine ve Maliye Bakanlığının da çalışmalara katılacağını belirten Bakan Bilgin: "Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek.”

Yıl bitmeden meclise gelmesi hedefleniyor

Bakan Bilgin konu ile ilgili, “Yıl sonuna kadar Meclis’e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemenin Meclis’e sunacağız” ifadelerini kullandı.