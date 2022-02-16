banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dört gün çalışma kararı onaylandı!
Dört gün çalışma kararı onaylandı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Bakan Bilgin’den ’ek gösterge’ açıklaması: “Beklentileri karşılayacak bir düzenleme yapmakta kararlıyız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gerçekleştirilen ilk toplantıda, “Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde onların beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız” dedi.

Ekonomi 16.02.2022, 11:49
Bakan Bilgin’den ’ek gösterge’ açıklaması: “Beklentileri karşılayacak bir düzenleme yapmakta kararlıyız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gerçekleştirilen ilk toplantıda, “Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde onların beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız” dedi.

Kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilgin, “3600 Ek sözleşmeyle ilk komisyon toplantımızı başlatmış bulunuyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Yıllardır konuşulan 3600 ek gösterge meselesini hepimizin bildiği gibi kamu personeliyle imzaladığımız memur senle kayıt altına aldık. Bunu artık temenni olmaktan çıkarmıştık” diye konuştu.

“3600 ek gösterge meselesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bilgin, “Kamu personeli sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, reform adı altında belirli düzenlemeler yapılmıştır ama kamu personeli sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, ücrette dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu farklı düzenlemelerle içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Eşitsizlikler meydana gelmiştir. Adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır” açıklamasında bulundu.

Bilgin, Türkiye’nin ekonomik problemlerin aşılması konusunda hükümet olarak çok önemli adımları atıldığını ifade ederek yeni ekonomi politikaları çerçevesinde uygulamaya sokulan ekonomik politikaların sorunların aşılması için Türkiye’nin önemli bir imkanı haline geldiğine değindi.

Ekonomik problemler karşısında yapılan toplu sözleşmelerin önemli olduğunun altını çizen Bakan Bilgin, “Enflasyonist ortam toplu sözleşmelerde ciddi aşınmalara yol açtı. Ona karşı da farklı tedbirleri ortaya koyduk. Sadece enflasyon farkını kamu sözleşmesinde vermekle kalmadık aynı zamanda biz ona sosyal denge desteği verdik” dedi.

Bakan Bilgin, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde onların beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyonu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Meseleler ele alınacak. Sosyal tarafların talepleri ele alınacak. Kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun çözümünü önerileri değerlendirilecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim.”

Bu toplantıların bitmesinin ardından başka bir komisyonda da çalışmaların devam edeceğini duyuran Bakan Bilgin, “Kamuda çok sayıda sözleşme biçimi var. Bu konuda kamuda ciddi bir personel sistemi sorunuyla karşı karşıyayız. Bunu da çözeceğiz. Sosyal dalgalanmalara karşı kalkan oluşturma maksadıyla hareket ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Düzenlenen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve konfederasyona bağlı 11 sendikanın temsilcileri katıldı.

(Mİ-

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Tuzlaspor 22 30
10. Gençlerbirliği 24 30
11. Manisa Futbol Kulübü 23 29
12. Boluspor 21 28
13. Keçiörengücü 23 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11