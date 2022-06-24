Bakan Bilgin’den ara zam açıklaması: “Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında kamuoyuyla paylaşacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Önceki hafta sendikacılarımızla, işçi sendikalarıyla, bugün işveren sendikalarımızla görüştük. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Bakan Bilgin, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’nun 30. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bilgin, “Türkiye’nin büyümesi devam ettikçe, Türkiye ihracatını artırarak devam ettirdikçe Türkiye’nin dövize bağımlılık oranı azalacaktır. Enerji fiyatlarını ayarlamak bizim elimizde değil ve buna bir de savaş eklendi. Ama bizim elimizde olan nedir? Üretimimizi daha fazla ileriye taşımak. İnşallah bu sene tarımdaki üretimde bir patlama oluşturarak dünyada endişe duyulan gıda krizine karşı Türkiye üretimiyle cevap vererek, endüstriyel üretimine tarımsal üretimi katarak bu sorunun aşılmasında önemli bir yolu kat edeceğiz” açıklamasında bulundu.

"Türkiye yüzde 5’in üzerinde her büyüdüğünde ekonomi 750 bin istihdam oluşturuyor"

Geçen yıl enflasyon yüzde 36 olarak açıklandığında yüzde 50’nin üzerinde asgari ücret zammı yapıldığını hatırlatan Bakan Bilgin, “Tarihi adım attık. Bizim öğrenciliğimiz yıllarımızdan bu yana savunduğumuz bir ilkeyi ‘asgari düzeyindeki bütün ücretlerin gelirleri vergi dışı kalsın’ ilkesini gerçekleştirdik. Aralık’ın sonunda yaptığımız bütün bu düzenlemeler enflasyondaki hızlı artışla birlikte bir müddet sonra unutuldu ve sorun olarak algılanmaya başlandı. Öncelikle yüzde 50’lik artış yapıldığı zaman bu işsizliğe yol açar mı endişesi vardı. Biz rakamları takip ediyoruz. İşsizlik oluşturmadı tam tersine Türkiye yüzde 5’in üzerinde her büyüdüğünde ekonomi 750 bin istihdam oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

"Enflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan, onlara sosyal koruma ilave zammı yapacağız"

3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte 5.3 milyon kamu çalışanının yeni haklara sahip olduğunun altını çizen Bilgin, daha önce göstergesi olmayanlara da gösterge verildiğini söyledi. Temmuzda yapılacak düzenlemelerle birlikte kamu çalışanlarına enflasyon karşısında nefes aldırılacağını söyleyen Bakan Bilgin, “Enflasyon ne gerçekleşirse gerçekleşen enflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan, onlara sosyal koruma ilave zammı yapacağız. Türkiye’nin emekçileri, çalışanları endişe etmesinler. Türk devleti onların yanındadır. Türk devleti sosyal devlettir ve sosyal devlet çalışanlarını koruyan gözeten devlettir” şeklinde konuştu.

"Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında kamuoyuyla paylaşacağız”

Bakan Bilgin, sadece çalışan memurları değil aynı zamanda emekli olan kamu çalışanlarının enflasyon karşısında korunacağına dikkati çekerek şunları söyledi:

“Sadece kamu çalışanları mı? Hayır, aynı zamanda emekli işçilerimizi de aynı şekilde koruyacağız. Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir. Önceki hafta sendikacılarımızla, işçi sendikalarıyla bugün işveren sendikalarımızla görüştük. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Daha birçok düzenleme yapıyoruz. Emekçiler şunu bilsinler; Türk Devleti söz verdi onları enflasyona ezdirmeyecek. Enflasyonun tahribatını da onaracaktır.”

Yeni bir istihdam projesinin uygulamaya konulduğunu bildiren Bilgin, “Bu proje çerçevesinde çok kısa süre içerisinde büyük sanayi kuruluşlarına 50 bin yeni işçi istihdamı oluşturacağız” dedi.