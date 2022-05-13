Bakan Bilgin’den ‘3600 ek gösterge açıklaması’: “Bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya hepsi önümüzde” dedi.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) “Gıdanın Geleceği Ellerimizde" Zirvesi’ni düzenledi.

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ŞEKER-İŞ Genel Başkanı İsa Gök, “İklim krizi, hepimizin ortak suçu. Son 10 yıldır yaşanan iklim değişikliği daha yıkıcı olmaya başladı. Bu da gelecek yıllarda gıda krizini tetikleyecek en önemli faktörlerin başında geliyor. İklim krizi ve ona paralel ortaya çıkacak bir gıda krizinin, tüm dünyada yeni bir göç dalgasını derinden tetikleyeceği de büyük ihtimaller arasında. Geçmişi değil ama geleceği değiştirebilir, iyileştirebiliriz” diye konuştu.

"Hangi partiye oy verirseniz verin, herkesin Türkiye’den yana olmak mecburiyeti vardır"

Son 5 yıla bakıldığında, Türkiye’de yıllık ortalama 26 milyon ton gıdanın israf edildiğinin altını çizen Genel Başkan Gök, yılda 2,5 milyon kamyondan fazla gıdanın çöpe gittiğini bildirdi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise “Bu vatan bizim. Vatan yoksa sendika yok. Hangi partiye oy verirseniz verin, herkesin Türkiye’den yana olmak mecburiyeti vardır. Vatan hainleriyle aramıza mesafe koyacağız, hırsızlarla, merhametsiz iş verenlerle aramıza mesafe koyacağız” açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Veda Bilgin ise zirvenin kapanış konuşmasını gerçekleşirdi.

"Bu bilinci geliştiremez, yeni tavrı ortaya koyamazsak yaşadığımız toprak üzerinde susuz kalırız”

“Bizler bu ülkede dengeleri yeniden kurmak durumundayız” diyen Bakan Bilgin, “O yüzden Gıdanın Geleceği Ellerimizde meselesini, şekerden çıkarıp doğal tohumlara, toprağın kirlenmemesine, suyun kirlenmemesine ve havanın kirlenmemesine iklimin üzerinde kontrolün bahsettiğim tahribatın kapitalizmin vahşi etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik yeni bir bilince ihtiyacımız olduğunu oraya koyuyor. Bu bilinci geliştiremez, yeni tavrı ortaya koyamazsak yaşadığımız toprak üzerinde susuz kalırız” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de enflasyonun ciddi boyutlarda olduğuna dikkati çeken Bilgin, dünyada da aynı şekilde enflasyonda artış yaşandığını ABD’nin tarihinde görmediği enflasyonu yaşadığını söyledi.

Enflasyonun birçok sebebi olduğunu dile getiren Bakan Bilgin, “Temelinde pandeminin meydana getirdiği sorunlar var. Arkasından ise dünyada enerji fiyatlarındaki artış, üretimdeki maliyetlerdeki artış petrol ve doğalgazdaki artış ve bizim ülkemizin buna hazırlıksız yakalanması” diye konuştu.

"Bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız”

Bakan Bilgin, enflasyona karşı çalışanların korunacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bizim önümüzde Temmuz ayında biliyorsunuz sadece enflasyon farkı değil, emekçilerin karşılaştıkları bu enflasyon tahribatına karşı daha geniş korunmasını sağlayacak düzenlemeleri yaptığımızı, hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece kamu çalışanlarının, memurların, işçilerin değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var.

3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya hepsi önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçilerimizi, çalışanlarımız endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında korumak.”