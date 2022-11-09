Bakan Bilgin, TİSK yöneticileriyle bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücret konuşuldu.

TİSK’ten yapılan açıklamada, "Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız Özgür Burak Akkol, konfederasyonumuzun ve üye sendikalarımızın yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ile genel sekreterler yer aldı. Toplantıda EYT, asgari ücret ve çalışma hayatındaki güncel konular ele alınarak konfederasyonumuzun görüş ve önerileri aktarıldı" denildi.