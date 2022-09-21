Bakan Bilgin: "Temmuzda asgari ücrete zam yaptık, aralık gelecek o zaman da yapacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Temmuzda asgari ücrete zam yaptık, aralık gelecek o zaman da yapacağız."

Prim gün sayısındaki farklılığın ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Bilgin, "Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim." dedi.