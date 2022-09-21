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Bakan Bilgin: "Temmuzda asgari ücrete zam yaptık, aralık gelecek o zaman da yapacağız."
2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda tartışmalar sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi: "Temmuzda asgari ücrete zam yaptık, aralık gelecek o zaman da yapacağız."
Ekonomi 21.09.2022, 14:51 21.09.2022, 15:44
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Temmuzda asgari ücrete zam yaptık, aralık gelecek o zaman da yapacağız."
Prim gün sayısındaki farklılığın ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Bilgin, "Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim." dedi.
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