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Bakan Bilgin: “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma Ekonomisi ve Araştırma Topluluğu’nun 35. Yıl Programı’nda konuştu. Bakan Bilgin asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" ifadelerine yer verdi.

Ekonomi 14.06.2022, 12:19
Bakan Bilgin: “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma Ekonomisi ve Araştırma Topluluğu’nun 35. Yıl Programı’nda konuştu. Bakan Bilgin asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" ifadelerine yer verdi.

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