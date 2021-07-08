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Bakan Bilgin: 'Ödemeleri 9 Temmuz'da yapıyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ekonomi 08.07.2021, 12:02
Bakan Bilgin: 'Ödemeleri 9 Temmuz'da yapıyoruz'

Bakan Bilgin, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını açıkladı. Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu

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