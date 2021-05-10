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Bakan Bilgin: Nisan ayı nakdi destek ödemelerini bugün yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi

Ekonomi 10.05.2021, 10:32
Bakan Bilgin: Nisan ayı nakdi destek ödemelerini bugün yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini bildirdi

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

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