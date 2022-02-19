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Bakan Bilgin: “Migros çalışanı işçilerin şikayeti ile ilgili soruşturma başlattık”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Ekonomi 19.02.2022, 13:44
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu notu düştü:
“Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız.”