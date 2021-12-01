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Bakan Bilgin: (Asgari ücret görüşmeleri) "İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye’nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır. Toplumda bir adalet duygusunu, sosyal dayanışmayı da güçlendirecektir."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Şura sonrasında Meclis’e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."
Bakan Bilgin: "(İşletmelerle yapılan anket) Yüzde 33.9’unun asgari ücretin 3 bin 500–3 bin 750 lira arasında olması gerektiği şeklinde bir kanaatte olduklarını gördük. 3 bin 750 lira-4 bin lira arasında olanların oranı ise yüzde 13, 3 bin 250 lira il
Bakan Bilgin: "(İşletmelerle yapılan anket) Yüzde 33.9’unun asgari ücretin 3 bin 500–3 bin 750 lira arasında olması gerektiği şeklinde bir kanaatte olduklarını gördük. 3 bin 750 lira-4 bin lira arasında olanların oranı ise yüzde 13, 3 bin 250 lira ile 3 bin 500 lira arasında olanlar ise yüzde 19."
Ekonomi 01.12.2021, 14:25
Bakan Bilgin: "(İşletmelerle yapılan anket) Yüzde 33.9’unun asgari ücretin 3 bin 500–3 bin 750 lira arasında olması gerektiği şeklinde bir kanaatte olduklarını gördük. 3 bin 750 lira-4 bin lira arasında olanların oranı ise yüzde 13, 3 bin 250 lira ile 3 bin 500 lira arasında olanlar ise yüzde 19."