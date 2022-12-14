Bakan Bilgin: "(EYT’de yaşanan teknik sorunlar) Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalarda yaşanan teknik sorunlara ilişkin, "Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenlenen ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın

İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin (EDU-CARE) kapanış konferansına katıldı. Programda konuşan Bakan Bilgin, “’Küçülelim, durağanlaşalım, sıkı para politikası uygulayalım’ bunlar karşı karşıya olduğumuz temel problem olan istihdam oluşturma problemini, üretimi artırma problemini geriye alan, bunu görmeyen ya da önemsizleştiren yaklaşımlardır. Bu bakımdan Türkiye’nin büyüyerek bu sorunu çözmesi lazım. Büyüyerek bu sorunu çözmek mümkün mü? Mümkün. Türkiye’nin milli gelirini artıran, yıldan yıla artıran büyüme oranlarını yüzde 5, yüzde 5’in üzerinde çıkararak- ki 5’i tesadüfen söylemiyorum, 700 binin üzerinde istihdam oluşturan bir Türkiye ortalamasında oran- bunu yüzde 7’ye çıkardığımız zaman birdenbire istihdam miktarı daha da artıyor, 1 milyonun üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bizim her yıl 1 milyonun üzerinde istihdam oluşturan büyüme oranlarını gerçekleştirmemiz lazım” diye konuştu.

“Türkiye’nin sanayiye dayalı büyümesi lazım”

Türkiye’nin ekonomik olarak kalkınması için gerekli şartların yerine gelmesi gerektiğine vurgu yapan Bilgin, “Türkiye’nin sanayiye dayalı büyümesi lazım. Talebin büyümedeki artıştan daha düşük olması lazım, ihracata dayalı olması lazım. Bir sürü iktisadi şartları var. Bunları gerçekleştirerek Türkiye’nin yoluna devam edeceğine inanıyoruz. En zorlu şartlarda, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, dışarıda, Avrupa’da daralmanın olduğu, resesyon sürecinin yaşandığı bir ortamda bile Türkiye’nin endüstriyel üretime dayalı büyümesini sürdürmesi, Türkiye’nin sağlam bir zemine, üretim yapısına dayalı olduğunu ve bu üretimi daha da artırarak üretime dayalı büyüme stratejisini sürdürmesinin zorunlu olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret aynı zamanda diğer ücretlerin de yukarıya tırmandırılmasını sağlıyor"

Büyümenin meydana getirdiği sorunlardan birinin de gelir dağılımı ile arasındaki ilişki olduğunu vurgulayan Bakan Bilgin, “Demokratik toplumlarda mekanizmalar vardır. Birisi toplu pazarlık sistemidir. Bir diğeri bugün de içinde olduğumuz asgari ücret kurumudur. Asgari ücret fevkalade önemli bir kurumdur. Yapılan eleştirileri izliyorum; ’Asgari ücret temel ücret haline geldi’ diye bir söylem var. Bu doğru değil. Asgari ücretlilerin toplam ücretliler içindeki oranı yüzde 38 civarında. Asgari ücret aynı zamanda diğer ücretli çalışanların ücretlerinin de yukarıya tırmandırılmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ve yüzde 30’un üzerinde yaptığımız artışlar, ücretler arası farklılaşmanın yukarıya doğru gittiğini ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

“Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz”

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bilgin, EYT’de yaşanan teknik sorunlarla ilgili, “Teknik sorun, adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz” dedi.

Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen programa Bakan Bilgin’in yanı sıra SGK Başkanı Kürşat Arat ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.