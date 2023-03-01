Bakan Bilgin: "(EYT ile ilgili) Kimse bir hak kaybına uğramayacak"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, EYT ile ilgili yasa teklifi kabul edilmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bilgin, EYT ile ilgili bütün soruların cevaplarını mart ayı içerisinde alınacağını bildirdi.

"Kimse bir hak kaybına uğramayacak"

EYT yasasının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından vatandaşların müracaat edebileceğini vurgulayan Bilgin, "Herhangi bir endişeye gerek yok, panik yapmaya gerek yok. Kimse bir hak kaybına uğramayacak. Yasal sürece göre devam edeceğiz. İnsanlar e-devlet üzerinden başvurularını yapacak. E-devlet üzerinden bir sorun yaşayanlar da bizzat gidip başvuru yapabilirler. Mart ayı içerisinde herkes bütün soruların cevaplarını alabilirler" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, depremden etkilenen vatandaşlar hakkında da konuşan Bakan Bilgin, herhangi bir aksaklığın olmadığını ve bu konuda bir sorun yaşanmayacağını da sözlerine ekledi.