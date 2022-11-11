Bakan Bilgin EYT için tarih verdi

BAKAN BİLGİN'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkiyi ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışmaları bu ay içinde bitireceğiz.