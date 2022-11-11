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Bakan Bilgin EYT için tarih verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yaptığı açıklamada, ''Aralık ayında Meclise takdim edeceğiz. Emekli olacak sayısı yaklaşık 1.5 milyon insan var'' dedi.
Ekonomi 11.11.2022, 11:21
BAKAN BİLGİN'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
Enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkiyi ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışmaları bu ay içinde bitireceğiz.