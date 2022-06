Bakan Bilgin'den 'Temmuz'da ek zam açıklaması: ''Çalışanların yüzü gülecek''

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında enflasyon farklarıyla, ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle her kesimi rahatlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de temmuz zammı için bugün bir açıklama geldi.

Bilgin, temmuz ayında çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi gerçekleştireceklerini ifade etti.

Bakan Bilgin bugün yaptığı açıklamada "enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.

Erdoğan ne demişti ?

Dün Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında enflasyon farklarıyla, ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İnsanlarımızın döviz ve altın tasarrufu alışkanlıklarını TL'ye yöneltmek için çeşitli alternatifler sunuyoruz. Milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Aralık ve ocak gerçekleşmeleriyle enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla, ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız" demişti.

Geçen hafta ''mağduriyete izin vermeyeceğiz" demişti

6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, yine benzer bir açıklama yaparak "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz" diye konuşmuştu.

İşte asgari ücrete ek zam için masadaki rakam

Uzmanlar ise TCMB'nin Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketinde yer alan 6 aylık enflasyonun yüzde 39,67 olarak gerçekleşmesi dahilinde, Temmuz ayında asgari ücrete yapılabilecek yaklaşık zam oranlarını açıkladı.

İşte yüzdeye göre asgari ücret zamları hesabı:

Asgari ücrete %25 zam gelirse maaşlar 4.253 TL'den 5.316 TL'ye,

%30 zam gelirse 5.528 TL'ye,

%35 oranında zam gelirse maaşlar 5.741 TL'ye ,

%40 oranında zam gelirse maaşlar 5.954 TL'ye ,

%45 oranında zam gelirse maaşlar 6.166 TL'ye,

%50 oranında zam gelirse maaşlar 6.379 TL'ye yükselecek.