Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde dün üçüncü kez toplandı. Ancak bu toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3'üncü toplantıda neticelendiririz" dese de toplantıdan bir sonuç çıkmadı ve taraflar masadan kalktı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, yaptığı açıklamada asgari ücret için "9 binin altına maalesef düşme şansımız yok" demişti.

Bugün bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin "Asgari ücret görüşmelerimiz devam ediyor, maalesef dün sonuçlanamadı. Dördüncü toplantının da ne zaman olacağı henüz belli değil" dedi.