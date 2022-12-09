Bakan Bilgin'den milyonların beklediği EYT açıklaması!

2023 bütçe görüşmeleri devam ediyor. TBMM genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri görüşüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy milletvekillerine sunum yaptılar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret konusunda, “Geçtiğimiz aybaşında araştırma yaptırdık. Ortalama kamuoyu beklentisi yüksek çıktı. 8 bin lira üzerinde çıktı. İşveren beklentisi veya arzu ettikleri 7 bin lira çıktı. Asgari ücret dışında ücret alan işçilerin olması gereken rakam 7 bin 500 lira çıktı. Asgari ücretliler 7 bin 600 lira çıktı. O da küçümsenecek rakam değildir. Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değildir. Ciddi bir düzenleme yaptığımızda bütün ücretlilerin aldıkları ücret düzeyi farklılaşıyor. Asgari ücret siyaseti aynı zamanda diğer ücretleri düzenleyen etki oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin olarak Bilgin, “Kamuda 32 tür sözleşmeli personel var. Bunların hepsini toparlayıp bir disiplin altına alıyoruz. Bunun içerisinde öğretmenler, aile hekimliği çalışanları, asistanlar, sağlık çalışanları, sanatçılar var. Sözleşmeli personeli hemen kadroya geçiriyoruz. Yaklaşık 500 bine ulaşacak sayı gündemde. Bu çalışmamız teknik olarak bitti. Bu çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim” şeklinde konuştu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda Bilgin, “EYT konusu Türkiye'nin en önemli konulardan bir tanesidir. Herkesi dinlemek zorundayız. Meselenin bir boyutu iş adamlarının kıdem tazminatı. Öncelikle bizim açımızdan devlet açısında ele alınan konuydu. İşveren kıdemli, tecrübeli, iş becerisi gelişmiş personel yaklaşık yüzde 15. Biz bunları kaybetmek istemeyiz. Kamuoyunda tartışılan yaş duyumları bunlar. 99 8 Eylül öncesi işe girenleri kapsıyor. Bu dönemde dijital kayıt sistemi yok. Biz bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman bunu paylaşacağız. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bugün yaş şartı olmasaydı, Haziran ayına göre kaç kişi emekli olabilirdi? Bir milyon 500 bin-600 bin. Bütün verileri alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yeni Türkiye Yüzyılında biz, turizmde Türkiye olarak artık süper ligdeyiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapılan atık su arıtma tesisleri aynı zamanda yüzme suyu kalitesinin iyileştirilmesine, dolayısıyla Mavi Bayrak sayısının artırılmasına katkı sağladığını söyleyerek, “2022 yılında 531 plaj, 24 marina, 5 bireysel yat ve 15 turizm teknesi Mavi Bayrak ile ödüllendirilmiştir. Dünyada 3'üncü sırada yer alan ülkemizi daha üst sıralara taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ersoy, Covid 19 süreci sonrası V tipi bir çıkış yakalayacaklarını hatırlatarak, “2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz. 2023'de hedeflerimiz çok daha büyük. 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir. Tüm bu rakamlar bize şunu gösteriyor: Yeni Türkiye Yüzyılında biz, turizmde Türkiye olarak artık süper ligdeyiz. Bu işi en üstseviyede yapan ülkeleri rakip olarak görüyor ve hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Ersoy, 2022 yılında, arkeoloji alanında da dünyada lider olduklarını ifade ederek, “700 arkeolojik kazı ve araştırma sayısı ile en çok arkeolojik çalışma yürüten ülkeyiz. Bu çalışmalar yerli, yabancı, kurtarma ve sualtı kazısı ile yüzey araştırmaları gibi çok çeşitli alanları kapsıyor. Maddi olarak baktığımızda, 2022 yılında gerçekleştirilen kazılar için 90 milyon TL'nin üzerinde bir kaynağın kullanıldığı görülse de esasen bu rakam, yıl boyu süren kazılar için ayrıca istihdam ettiğimiz uzman personele ve kazı alanlarında gerçekleştirilen restorasyon, konservasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına ayrılan meblağ ile birlikte 248 milyon TL'ye ulaşmış durumdadır. 2023 yılında ise kazılarımız için toplam 200 milyon TL bütçenin kullanılması öngörülmüştür” diye konuştu.

Yurt dışında bulunan Türkiye kökenli kültür varlıklarının iadesi için yoğun mesai harcadıklarını belirterek, “Uzmanlaşma ve etkin bir mücadele gerektiren bu çalışmaları yürütmek üzere kurduğumuz Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığımız sorumluluğunun hakkını vermektedir. Öyle ki 2002-2022 yılları arasında toplam 9 bin 42 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlanmış, bunlardan 4 bin 727'si Bakanlığımızın atılım yaptığı 2018-2022 yılları arasında gerçekleştirilmiştir” dedi.

Ersoy, şöyle konuştu:

“Rami Kışlası'nın inşaatını söz verdiğimiz gibi yıl sonunda tamamlayıp açılışa hazır hale getiriyoruz. İstanbul'un en önemli cazibe merkezlerinden olacak bu muazzam kompleksi 13 Ocak 2023 Cuma günü açıyoruz. Yayıncılık alanında da önemli çalışmalar yaptık. Türkçe eserlerin yabancı dillere çevirisi için yürütülen TEDA programı kapsamında, 2022 yılında desteklediğimiz eser sayısı 3.626'ya ulaştı. Yayıncılık sektörümüzün ve edebiyatımızın tanıtımı için 8 uluslararası kitap fuarına katılım sağladık. Kültür endüstrileri alanında bir ilke imza atarak, Yayıncılık Fikir Maratonu'nu düzenledik.”