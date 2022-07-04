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Bakan Bilgin'den maaş zammı mesajı: 'Biz daha çok vermek isterdik'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla."

Ekonomi 04.07.2022, 15:13 04.07.2022, 15:25
Bakan Bilgin'den maaş zammı mesajı: 'Biz daha çok vermek isterdik'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün açıklanan enflasyon rakamları ile netlik kazanan memur ve emekli maaşları ile ilgili olarak "Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik." , "Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla." ifadelerine yer verdi.

#vedat bilgin
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