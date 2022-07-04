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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Emeklilikte Yaşa Takılanla (EYT) meselesi masamızda. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye’nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu y
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Sözleşmeli sorununu sadeleştireceğiz. Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var".
Bakan Bilgin'den maaş zammı mesajı: 'Biz daha çok vermek isterdik'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla."
Ekonomi 04.07.2022, 15:13 04.07.2022, 15:25
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün açıklanan enflasyon rakamları ile netlik kazanan memur ve emekli maaşları ile ilgili olarak "Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik." , "Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla." ifadelerine yer verdi.