Bakan Bilgin'den EYT mesajı...

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Memur maaşlarına yapılacak olan yüzde 42'ye yakın zammı değerlendirdi. Bakan Bilgin "Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir Zam oranını gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Bilgin "Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla" ifadelerini kullandı.

Memur ve memur emeklilerine verilen zammın ciddi bir artış olduğunu söyleyen Bilgin "Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bilgin "Devlet 90 milyar lira alacağından vazgeçti. Çalışanları için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. Tüm kamu çalışanları bu artıştan (memur zammı) istifade edecek. Türk devleti çalışanlarını ve emeklilerini koruma bilinciyle hareket etmekte ve böyle davranmaktadır" açıklamasını yaptı.

AÇLIK SINIRI MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Açlık sınırının 6 bin lira olduğunu kim söylüyor. Sendikalar kendince çalışma yapıyor. Bunlar bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil. Türkiye’deki açlık sınırı 3 bin 600 lira ile 4 bin lira arasındadır" dedi.

"100 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK"

Bakan Bilgin "Türkiye, 6 milyar civarında iş verene destek verdi. Yaklaşık 100 milyar destek verdiğimizi söyleyebilirim. Bunu çalışanlarımız için yaptık. Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız" dedi.

"ASGARİ ÜCRET SENDİKALARIN TOPLU SÖZLEŞMESİNİN ÜZERİNDE"

5500 liraya yükseltilen asgari ücrete ilişkin olarak Bakan Bilgin "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir" açıklamasını yaptı.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT MESAJI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmaların masada olduğunu belirten Bilgin" Emeklilikte Yaşa Takılanla (EYT) meselesi masamızda. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz. Bazılarının asgari ücrete 3 ayda bir zam yapalım talebi var. Onu yaptığımız zaman etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz. " dedi.

"SORUN ENFLASYONUN KENDİSİ"

Küresel çapta artan enflasyonun sorun oluşturduğunu söyleyen Bilgin "Sorun yok mu, var. Sorun enflasyonun kendisi. Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker" sözlerini söyledi.

"SÖZLEŞMELİ PERSONEL DETAYI"

Bakan Vedat Bilgin "Sözleşmeli sorununu sadeleştireceğiz. Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var" dedi.