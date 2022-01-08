Bakan Bilgin'den canlı yayında 3600 ek gösterge ve AGİ hakkında merak edilenleri açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında "3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak" dedi.

3600 Ek göstergeye ilişkin, 6 ay içinde Meclis'e getireceklerini söyleyen Bakan Bilgin, sözlerine şöyle devam etti;

Kamu çalışanları arasında dengesizlikleri gideceğiz. Statüler arasındaki farklılaşmayı adaletsizlikleri giderecek düzenlemeyi yapmaya çalışıyoruz.

3600 Ek göstergeyi toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık.

Esas düzenlemeyi 3600 Ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak.

Sözleşmeli personel

Kamuda bir sorun daha var. Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personeller.

Sözleşmelileri kadrolularla benzer haklara sahip noktaya getireceğiz. Çok fazla statü var, karışık. Sadeleştireceğiz ve isteyenler için böyle bir çalışma yapıyoruz. Onu da bu yıl içinde bitireceğiz. Önümüzde ödev olarak duruyor. Meclis'e haziranda gelmiş olur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk canlı yayınında çalışma hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulunudu. Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, kaldırılan asgari geçim indirimi (AGİ) ile ilgili merak edilenleri anlattı.

"İşçinin bir kaybı yok"

AGİ'nin kaldırılmasıyla bir hak kaybı olmadığını belirten Bilgin, "AGİ konusunda vergi alınıyordu. Şimdi bir o vergiden vazgeçtik. Yani AGİ için ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz. Böylece artık AGİ iade etmiyoruz. Bu durumda işçinin çalışanın bir kaybı yok." ifadelerini kullandı.

"Memur maaşlarında 300 liralık artış oldu"

Verginin kaldırılmasıyla memurların kazancı olduğunu vurgulayan Bilgin, "Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla memurlarımızın da ciddi bir kazancı oldu. Biz tüm çalışanların gelirlerini vergi dışı bırakınca, memurların gelirinde ortalama 300 liralık bir artış oldu." dedi.

"Memurun çocuk ve eş yardımı kalkmadı"

Memurlara yapılan çocuk ve eş yardımının kaldırıldığı iddialarıyla ilgili de konuşan Bilgin, "Memurlarda çocuk parası, çalışmayan eş parası AGİ ile verilmiyor. Bunlar kanunla düzenlenmiş. Bu nedenle bunlar memurlar için kalkmadı. Bu yanlış bir bilgidir. Bu vergi dışı kalma olayı memurların gelirlerinde artışa neden oldu." açıklamasında bulundu.